Ucraïna.- Alumnes valencians fan arribar el seu missatge de pau al Congrés: "La violència no soluciona mai res"

"És cert que potser som molt menuts per a poder entendre els arguments polítics i econòmics dels quals parlen els experts, però hi ha alguna cosa que sí entenem: la violència no soluciona mai gens", denuncien en el seu escrit els més de cent xiquets i xiquetes que han participat en aquest projecte.

Batet ha agraït el missatge i els ha donat l'enhorabona per aquesta iniciativa. "Des de les institucions hem d'assumir la responsabilitat de llegar a les i els joves de hui, els homes i dones de demà, una societat justa i un món en pau en el qual puguen construir una vida digna", ha afegit la presidenta del Congrés.

En el centre confessen estar sorpresos "per la repercussió que ha tingut la carta, però no tant en si pel missatge de l'alumnat, perquè si per alguna cosa es caracteritza el Rei En Jaume és per l'educació en valors i el respecte entre persones de diverses cultures", argumenta José Valencià, director del centre.

En el Rei En Jaume conviuen diàriament alumnes de més de trenta nacionalitats diferents. A més, es dóna la circumstància que entre ells hi ha alguns d'Ucraïna i de Rússia, fins i tot hi ha alumnes que tenen en la seua pròpia família ascendència dels dos països, i "són un exemple de respecte i convivència", destaca l'Ajuntament de Xirivella en un comunicat.

COMPROMÍS SOCIAL

La iniciativa que també ha sigut aplaudida pel municipi de Xirivella. "L'activitat sorgida del col·legi Rei En Jaume demostra el compromís social i els valors humans que s'imparteixen en els nostres centres docents. Els col·legis públics garanteixen l'accés universal de l'alumnat a una educació de qualitat, al marge de la capacitat econòmica de les seues famílies. El talent creix en cada casa i cal regar-ho diàriament en benefici de tota la societat", afirma l'alcalde de Xirivella, Michel Montaner.

El missatge de pau va nàixer en classe de Religió. "En començar les classes sempre dediquem uns minuts a parlar amb l'alumnat sobre les seues inquietuds i molts em preguntaven sobre la guerra a Ucraïna", sosté Olga Ferrandis, professora del CEIP Rei En Jaume.

A partir d'ací, es va dissenyar una dinàmica en la qual van veure imatges de diversos conflictes per a parlar de la guerra en general i l'alumnat expressava les seues impressions i propostes.

"Una d'eixes propostes va ser la que finalment duem a terme. Em deien: "si nosaltres som capaços de parlar i arribar a acords, per què ells no? Hem de dir-ho", afig Ferrandis.

Amb eixa idea van començar aquest projecte que ha involucrat al voltant d'un centenar d'alumnes entre primer i sisé de primària.

"Van escriure frases i van fer dibuixos sobre allò que volien que feren els polítics. Una vegada fet, volíem que arribara el més amunt possible, a aquelles persones que poden fer alguna cosa sobre este tema.Ho enviem al Congrés, a Atenció al ciutadà, i la veritat és que no esperàvem que arribara a la presidenta del Congrés. Ha sigut una gran sorpresa", confessa la professora, que també valora una altra de les conseqüències que ha tingut aquesta iniciativa: "Veure on ha arribat el seu missatge els ha fet veure del que són capaços de fer com a ciutadania i fins a on poden arribar. Els ha conscienciat de la seua responsabilitat com a ciutadans".