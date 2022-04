Ratificada l'eliminació de totes les restriccions per a les eixides i les visites en residències de persones majors

La nova resolució estableix el pla d'actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, les vivendes tutelades i els centres d'atenció a persones majors (CEAM/CIM), en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ha indicat el Consell en un comunicat.

El text elimina les limitacions d'horari i nombre de persones que podien visitar als seus familiars i reunits en les residències, i estableix que s'haurà de seguir el previst en el reglament de règim interior dels centres i sempre garantint un mínim de dos hores a la setmana de visites per persona resident.

Les visites hauran de fer-se, en la mesura del possible, evitant les zones de pas comú i amb les degudes mesures de seguretat, higiene i prevenció de la COVID-19 establides tant per a les persones professionals com per a les persones residents i visitants.

La nova normativa també permetrà a les famílies i persones reunides accedir a les habitacions dels i les usuàries en aquells casos en els quals tinguen una situació de gran dependència que els obligue a estar encamados, o per a ajudar-los en la revisió de roba o utensilis que puguen necessitar en els canvis de temporada.

Aquestes noves normes són aplicable per a totes aquelles residències que tenen alta cobertura de vacunació (per damunt del 80%), igual que les que eliminen totes les restriccions anteriors que afectaven a les eixides amb pernoctació dels centres.

Així, només en els centres amb baixa cobertura de vacunació es prohibirà l'eixida de les persones no vacunades quan el lloc al que vullguen anar es trobe en nivell d'alerta 2 o 3.

ELIMINA EL 5% DE RESERVA

Altra de les novetats és que s'elimina l'obligatorietat de reservar un 5% les places per a possibles aïllaments en cas de detectar-se casos Covid-19 en un centre residencial i, únicament, es demana que hi haja almenys una habitació individual disponible amb bany d'ús exclusiu per a potencials aïllaments individuals regulats per les autoritats sanitàries.

Les restriccions també s'eliminen en els centres d'atenció diürna, que a partir d'ara podran obrir al cent per cent en totes les modalitats amb grups bambolla, i d'aquesta manera s'eliminen els torns rotatoris. En el cas d'estades de dia en centres residencials, s'incorporen les persones usuàries del centre de dia a unitats convivenciales de persones residents estables.

Quan no es puga mantindre la distància de seguretat entre grups bambolla en els centres de dia, s'assegurarà l'ús de la mascareta. A les persones usuàries del mateix grup bambolla se'ls considerarà unitats de convivència estables i se'ls aplicarà la normativa que regeix per a la població en general.

Els centres d'atenció a persones majors (CEAM) assimilen tots els nivells d'alerta, de manera que poden realitzar-se totes les activitats amb independència del nivell de transmissió comunitària en el qual es trobe la població, i s'elimina la cita prèvia i l'exigència d'anar desproveïts d'anells i utensilis personals.

L'actual resolució deroga les resolucions anteriors de centres i recursos de diversitat funcional i salut mental, de les llars, residències i servicis d'atenció a la infància i adolescència, dels albergs i recursos dirigits a persones sense llar, persones en situació d'exclusió social i als centres d'atenció temporal d'emergència (CATE) i dels centres i recursos dirigits a les víctimes de violència de gènere i masclista.

Aquests recursos passaran a regular-se única i exclusivament per les normes i resolucions establides des de les autoritats sanitàries, la qual cosa significa un avanç en la normalització de la convivència en centres i servicis dirigits a persones en situació de vulnerabilitat.