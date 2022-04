Ucraïna.- La UCV imparteix cursos gratuïts d'espanyol a prop d'un centenar de refugiats ucraïnesos

La iniciativa, engegada des del rectorat amb la col·laboració de l'IDL i del Vicerectorat per als Alumnes i Acció Social, té com a objectiu "facilitar la inserció social, i també laboral, d'aquestes persones que han hagut de deixar el seu país després de la invasió russa".

La directora de l'IDL, Lucía de Ros, ha destacat el paper dels professors que imparteixen els cursos que "s'estan bolcant amb l'activitat", i dels estudiants ucraïnesos de la universitat que, de manera voluntària, "faciliten la tasca tant de docents com d'alumnes inscrits en els cursos".

Per la seua banda, Rubén Medina i Santos, coordinador de Servicis Lingüístics i Plurilingüisme de l'IDL, ha assenyalat que "des que rebem la missió de formar aquests grups, en l'Àrea d'Espanyol vam estar treballant en com adaptar aquests cursos a un perfil que anava a ser diferent al que estem acostumats en el nostre centre".

"D'una banda, perquè la seua llengua materna està molt allunyada de la nostra, no forma part de les llengües d'origen llatí i, per tant, el lèxic i les estructures gramaticals no té res a veure; i per un altre, perquè els alumnes tenen diferents edats i la majoria manca del costum de seguir uns estudis reglats en el cas de la llengua", ha especificat.

Per a açò, es van posar en contacte amb diverses editorials, entre elles, Edinumen, Edicions Perigrammaton o SGEL, "que van fer una donació de material perquè adaptàrem els nostres continguts a unes classes de seixanta hores, per a cobrir el primer nivell del marc comú europeu".

"En les classes utilitzem un mètode molt comunicatiu, perquè el que estem buscant és aconseguir una producció a nivell de llengua eficaç i directa des del primer moment. En aquest sentit, treballem la gramàtica des d'una perspectiva inductiva a través de molts exemples que els serveixen per a interioritzar l'idioma com ho faria qualsevol nadiu", ha afegit Medina i Santos.

Viktoriya Rykhlyuk, estudiant de la doble titulació d'Infermeria i Nutrició en la UCV i voluntària en aquests cursos, ha afirmat que la seua tasca ací "és de traducció, d'ucraïnés a espanyol per al professor, i d'espanyol a ucraïnés cap als alumnes perquè no se senten tan perduts".

L'estudiant de la UCV ha destacat "gran acolliment" dels cursos per part dels seus compatriotes i les "ganes que tenen d'aprendre l'idioma". "Sé com de difícil és aprendre un idioma nou i estic molt orgullosa de poder ajudar a totes aquestes persones", ha expressat.