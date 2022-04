"Ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel": Adriana Lastra arremete contra Feijóo tras la reunión con Pedro Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, arremetió este jueves por redes sociales contra el recién nombrado presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las declaraciones que este hizo sobre el encuentro que acaba de mantener con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel", llegó a espetar.

Horas antes, en rueda de prensa, Feijóo había reconocido que la primera reunión con Sánchez fue “cordial”, pero “menos fructífera" de lo que le "hubiese gustado”. “Lamentablemente”, el nuevo líder de la oposición no tenía “ninguna buena noticia” que comunicar “ni para la economía familiar, para los trabajadores, rentas medias y bajas o empresas”.

Al escuchar estas palabras, Lastra cargó, sin miramientos, contra Feijóo en su cuenta personal de Twitter: "Pues ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel, y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho". Con el tuit, la dirigente socialista acusó al nuevo líder del PP de acudir a la cita con Sánchez sin ninguna propuesta. Además, Lastra piensa que Feijóo ha hecho oídos sordos a cualquier propuesta formulada por el Gobierno.

Tuit de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. REDES

A renglón seguido, Lastra añadió: "Cambian de gato, pero el cascabel sigue sonando igual". En este caso, la vicesecretaria socialista hizo valer una famosa expresión española para escenificar que, en su opinión, pese al relevo en la dirección nacional de Génova, el PP y su nuevo presidente, siguen siendo iguales que sus predecesores, el presidente saliente Pablo Casado y sus huestes.

No es la primera vez que Lastra utiliza este dicho. Justo antes de celebrarse el congreso extraordinario que invistió en Sevilla al ahora jefe de filas del PP, Lastra dijo exactamente lo mismo. Entonces, también apuntó a que el único cambio que existía entre "el PP de Feijóo y el anterior es que con Feijóo la extrema derecha está en los gobiernos”, en alusión al acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP y Vox en Castilla y León.