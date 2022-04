Cvirus.- El jutjat arxiva la causa a l'exalcalde del Verger i alcaldessa dels Poblets per la seua vacunació

Per la mateixa raó, i en aplicació del principi acusatori que regeix el procés penal, la magistrada ha acordat també el sobreseïment de les diligències respecte a una coordinadora d'Infermeria del centre de salut de Verger, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat.

No obstant açò, tal com demanava el ministeri públic, el jutjat ha decidit seguir investigant per un possible delicte de prevaricació administrativa a la coordinadora metgessa del mateix centre sanitari, concretament en relació a la vacunació de la seua parella, una decisió que considera que podria ser "arbitrària" i revestir per tant "rellevància penal".

L'acte, que ha sigut notificat aquest divendres a les parts, estableix una sèrie de diligències a practicar per a aclarir aquests fets, com la citació com a testimoni d'una infermera o la remissió d'un ofici a la Conselleria de Sanitat Universal i al Departament de Salut de Dénia perquè informe sobre la professió de deu persones, el motiu i l'hora en què es van vacunar.

Ximo Coll va dimitir a principis de març com a primer edil del municipi de la Marina Alta, principalment a causa de la pèrdua del suport del grup municipal arran de la polèmica sorgida amb la seua vacunació i després que l'any passat fóra suspès de militància pel PSPV al costat de Vives, que és la seua dona. En eixe moment, va assegurar que adoptava la decisió per a "garantir la governabilitat" i donar "estabilitat" al govern municipal.

No obstant açò, setmanes després, Fiscalia, que va ser qui va denunciar els fets, va proposar l'arxiu de les diligències d'investigació tant per a ell com per a la seua dona i actual primera edil dels Poblets en concloure que no es van aprofitar del seu càrrec públic per a vacunar-se contra la Covid-19 en un centre de salut al gener de 2021, abans del que els corresponia per tram d'edat.