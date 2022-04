La Infanta Elena y Victoria Federica, devastadas por la muerte de un íntimo amigo de la familia

Parte de la Casa Real está de luto. Y es que la Infanta Elena despide este viernes a José María Álvarez de Toledo, conde de La Ventosa, un gran amigo y marido de su íntima amiga Rita Allendesalazar.

Álvarez de Toledo falleció este jueves a los 73 años en su finca de Segovia, lugar que la Infanta presenciaba muy a menudo debido a la relación de amistad que mantenían. La hermana del Rey Felipe VI se ha trasladado a la ciudad para pasar tiempo con su mejor amiga y mostrarle así su más sincero apoyo.

El tanatorio de San Juan de la Cruz (Segovia) es donde se encuentran los restos mortales del conde de La Ventosa y este viernes se trasladarán a la población de Muñopedro, donde se celebrará la misa funeral en la que la hija del Rey Juan Carlos estará presente en todo momento.

Victoria Federica, hija de la infanta, también conocía de primera mano a Álvarez de Toledo. De hecho, hace unos días, madre e hija estaba en Valladolid por motivo de una cita de ámbito privado. Lo que puede significar que hubiesen ido a la finca del reciente fallecido para pasar con él sus últimas horas.

Por ello, la joven no ha dudado en hacer público el dolor que siente por esta pérdida y ha compartido en sus historias de Instagram un texto sobre la muerte.

Historia de Instagram de Victoria Federica. VICMABOR / INSTAGRAM

"La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo", empieza diciendo este texto atribuido a San Agustín de Hipona. "Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino. Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas".

Madre e hija no empiezan de la mejor manera la Semana Santa, pero mano a mano superarán este duro trance.