Los recuerdos más duros de David Broncano: "Me han apuñalado dos veces"

David Broncano, presentador de La Resistencia y La Vida Moderna, no se caracteriza principalmente por contar detalles de su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas se está abriendo más al público. La más reciente ha sido precisamente en su programa de radio.

El cómico ha revelado dos episodios muy oscuros en su vida pasada, que, por supuesto, no han dejado indiferente a nadie. "Me han apuñalado dos veces, sí. La primera fue durante un atraco y la segunda, en otra cosa… Ahí fue un apuñalamiento flojo, entre amigos", dijo Broncano sorprendiendo a colaboradores y oyentes, tras ser preguntado si alguna vez había pasado "miedo de verdad".

La confesión llegó entre bromas al decir que había adquirido recientemente un chaleco antibalas para evitar cortes, lo que en realidad era una "camisetilla gorda", como terminó diciendo.

Posteriormente, Broncano contó más detalles sobre uno de esos dos episodios. "Yo iba con mi novia de entonces, hubo un atraco y en el forcejeo para evitar la movida me pusieron unas navajas", dijo el presentador.

Su compañero Ignatius quería saber el alcance de dolor al que llegó, a lo que Broncano respondió: "Sí se notó, sí. Me resistí demasiado y entonces tengo dos cicatrices"

Continuando con los detalles, contó que se encuentra yendo al dermatólogo para tratar las cicatrices que le dejaron el suceso, ya que no tienen buena pinta. "Me dijo que me las revisase porque a veces la piel se renueva y se pueden generar movidas... A ver si el cabrón aquel no me mató de una puñalada y me va a matar de cáncer 20 años después", dijo entre risas el cómico.