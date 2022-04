Creatias Estudio dissenyarà la imatge de la 37 Mostra de València

"L'aliança entre disseny, comunicació i cinema és fonamental en Mostra de València. Per quart any consecutiu, la realització de la imatge del festival ha sigut triada mitjançant un procés obert a professionals que ha obtingut una important resposta i demostra el compromís de la Mostra amb les persones creadores, posant l'accent en el disseny com una disciplina necessària i d'importància transversal en el sector", apunta la presidenta de l'organisme Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello, en un comunicat.

La telefonada a projecte de la 37 Mostra de València ha comptat amb el suport de Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV), l'Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV) i l'Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana (ComunitAD), que han participat també en la selecció de la proposta guanyadora.

Les persones o agències interessades a participar havien de presentar un dossier de treballs ja realitzats, així com el currículum o resum de la seua trajectòria. L'elevat nombre de candidatures ha posat de manifest la versatilitat de les propostes presentades i suposa un reflex de la voluntat del festival per anar de la mà del disseny contemporani.

"GRAN REPTE"

"Em sent molt il·lusionat i feliç. És una gran responsabilitat realitzar la imatge d'un festival amb l'abast i la difusió comunicativa de la 37 Mostra de València. Suposa un gran repte creatiu. Espere estar l'altura i que siga un recolzament per a l'estudi", ha declarat Carlos Sánchez, director de Creatias.

L'estudi valencià liderat per Sánchez abasta tots els camps relacionats amb el disseny, la comunicació i la identitat corporativa, i acaba de ser reconegut amb el prestigiós Certificate of Typographic Excellence, que concedeix l'associació internacional Type Directors Club (Nova York).

Entre els seus projectes destaquen els realitzats per als Premis d'Artesania de la Comunitat Valenciana o la Trobada Nacional de Disseny de READ, així com la realització de cartelleria per a diferents produccions teatrals i propostes expositives com Madrid Gráfica.

Alguns dels seus treballs han sigut reconeguts i guardonats en els Premis Nacionals de Disseny "Anuaria", els Premis Iberoamericans de Disseny "Clap", els Premis de l'Associació de Disseny de la Comunitat Valenciana o els Premis Graphis de Nova York.