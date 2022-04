El TEM proposa una "reconnexió" entre humans i plantes amb 'Antes Todo Esto Era Campo'

En els últims anys, el Teatre El Musical ha sigut "un dels escenaris clau" de 'Graners de Creació', el projecte de residències de creació d'arts escèniques que ha sigut emmarcat en el programa de la Generalitat Valenciana Cultura Resident.

Dins d'aquesta aposta, la primera entrega d''Antes Todo Esto Era Campo Vol. 1/Concierto de plantas' es veurà el 14 d'abril, a les 19.30 hores, en el hall del TEM. Proposa un espai escènic interactiu on les plantes reaccionen al feedback que ofereixen els performers i activen bona part del discurs dramàtic.

Per la seua banda, la segona de les representacions, 'MEME' (22 d'abril, 20 hores, sala principal del TEM) és, en paraules de David Orrico, "com mirar-se en un espill i no reconéixer cap forma". "Una investigació escènica formal que continua explorant les possibilitats de les plantes com a interfícies vives i de dramatúrgies ecologistes en propostes híbrides d'arts vives".

Per al director artístic del TEM, Juanma Artigot, aquesta nova proposta sorgida del formiguer artístic de Graners representa "la necessitat de reflexionar i investigar sobre la condició humana i la nostra interacció amb l'entorn natural, un projecte que habitarà l'espai durant diverses setmanes i que reafirma l'aposta que manté el TEM pel suport a la investigació artística i escènica, així com el compromís amb la creació local".