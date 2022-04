Charly, el alien de Guernica, acude a 'First dates' en busca del amor: "Creo en los extraterrestres y me gusta la ufología"

First dates celebró este jueves su especial 'Otra dimensión', donde los diferentes comensales que acudieron al local de Cuatro estaban relacionados con el tema de la ufología, los extraterrestres y los sucesos paranormales.

"El amor abarca todas las dimensiones posibles, por eso, nuestro restaurante ha preparado un menú para disfrutar del más allá que enamore a los del más acá. Una fusión entre la carne y el espíritu", afirmó Carlos Sobera en la presentación.

Uno de esos comensales fue Charly, que apareció en el programa vestido de alien, para sorpresa del presentador, Matías Roure y el resto del equipo. Tras quitarse la máscara, el vasco le explicó a Sobera que "vengo desde la constelación de Sagitario".

Charly, en 'First dates'. MEDIASET

"Trabajo de técnico especialista en recogida de residuos urbanos, barrendero de toda la vida, vamos", afirmó Charly, que añadió: "Quiero ser cosplayer, me he comprado unos trajes y ahí andamos".

El vasco destacó su afición a la ufología y todo lo relacionado con extraterrestres y ovnis: "Eso me ha mantenido muy ocupado y no he conocido a ninguna chica". Pero el programa se ocupó de ello y le citó con Amaya.

La bilbaína se quedó bastante sorprendida al ser recibida por un alien, pero una vez que Charly se descubrió, pasaron a la mesa para comprobar si ambos compartían su afición por los temas paranormales o, por el contrario, ese interés hacía fracasar la velada.

Finalmente, Amaya no quiso tener una segunda cita con Charly porque "no comparto su afición por los extraterrestres y buscaba otro tipo de hombre". El vasco, por su parte, tampoco quiso volver a quedar porque "no le gusta lo que hago".