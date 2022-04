Rafa gana 'Secret Story' y se lleva 150.000 euros en una final sin sorpresas

Telecinco emitió este jueves 7 de abril la final de Secret Story: la casa de los secretos. Tres eran los candidatos a ganar el concurso: Adrián Tello, Marta Jurado y Rafael Martínez. El primero en quedarse fuera al ser el menos votado fue el profesor, Adrián. Eso sí, se esmeró en dejar claro que no sentía que había perdido.

"Creo que no he perdido, porque llegar aquí es algo a valorar, muchísima gente lo ha intentado y no ha podido. Además, que me sintiera fracasado sería un desprecio hacia todas las personas que han apostado por mí y me han traído hasta aquí", reflexionó el aragonés.

Además, el programa tenía una sorpresa muy especial guardada para el concursante, una llamada de su madre. "Soy Pilar, la madre de Adrián. Adrián, cariño, te quiero, estoy aquí desde el principio y hasta el final. Para mí ya eres el ganador de la casa de los secretos desde hace mucho tiempo. Has llegado muy lejos, eres el mejor. Quiero verte feliz, que disfrutes de la noche", dijo por teléfono.

Más tarde, se incorporaron al plató Rafa y Marta. Tras varias discusiones con las gemelas y con Alatzne, aclaraciones y muchos vídeos carpeteros, el presentador anunció que Rafa era el ganador de Secret Story, algo que ya vaticinaban las encuestas. Además, las en el plató no paró de sonar durante toda la gala la ovación "Rafa ganador".

"Me siento muy contento, muy bien. Gracias a todas las personas que nos han visto, que nos han cuidado y que se han reído con nosotros, vosotros hacéis el programa", dijo el fontanero, antes de hacerle una peineta a la cámara. Según comentó Carlos Sobera, fueron más de 7 millones de personas las que votaron en la final.

Rafa (@Rafamartinezala) se convierte en el ganador de la 2ª edición de Secret Story 🥇 #SecretFinal pic.twitter.com/3XpC4EoJpr — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 7, 2022

Al ritmo de la épica Show must go on de Freddie Mercury y con los apoyos de sus más fieles defensores, —Nissy, Laila, Álvaro y, por supuesto, Carmen—, Rafa despidió la segunda edición de Secret Story, llevándose los 150.000 euros del premio y tomando el testigo de Luca Onestini, ganador de la primera edición del concurso.