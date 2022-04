Orestes es 'penalizado' por Roberto Leal en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra'

Los chistes de Orestes ya son una marca de la casa en Pasapalabra y no hay día en el que el burgalés cuente alguno, para diversión de los espectadores, pero no tanto de los invitados y Roberto Leal.

Este jueves se enfrentó por segunda vez a Fer en La Pista Musical, donde el presentador les dio la primera pista: "Año de la canción, 1986. Por cinco segundos... ¡Música!".

Nada más sonar los primeros segundos del tema, Orestes fue el primero en apretar el pulsador. Tras quedarse pensativo unos segundos, comentó: "Se abre el telón y aparece una inmensidad negra. Se cierra el telón: ¿Qué grupo acaba de tocar?".

Nadie en el plató del concurso vio llegar el chiste, hasta que el concursante se contestó a sí mismo: "Está to oscuro (refiriéndose a la banda británica de rock Status Quo)", arrancando las carcajadas en el plató.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"El título de la canción es In the Army now", añadió Orestes sonriendo, sabiendo que estaba dando la respuesta correcta. Tras tararearla un poco y corearla público e invitados, Leal le dio por buena la contestación.

Tras bailar la canción durante unos segundos, el presentador le lanzó una advertencia al burgalés, y es que al conductor del programa de Antena 3 le indicaron por el pinganillo la penalización a Orestes.