Unidas Podemos no está excesivamente preocupado por un posible giro a la derecha del PSOE para pactar con el PP pese a la elección de su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo. Pero eso sí: si los populares se avienen a levantar su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los morados quieren participar de la misma, y este jueves exigieron a los socialistas que no les dejen de lado para favorecer un acuerdo con el principal partido de la oposición.

Así lo planteó públicamente Unidas Podemos -con la notable excepción de su líder, Yolanda Díaz- tras el encuentro que mantuvieron Feijóo y Sánchez en la Moncloa, una larga reunión de la que no salió ningún acuerdo concreto, pero sí la intención de "retomar las negociaciones" para esa renovación del CGPJ. Apenas unas horas después de terminar ese encuentro, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pidió "cuidar la coalición" y aseguró que el Gobierno no va a "caer en la trampa" que, supuestamente, le quiere tender el PP.

"Este PP tiene el mismo ADN corrupto que el viejo PP aunque hable más suave", argumentó Belarra, que sostuvo que el "único objetivo" de los populares es "romper el Gobierno para desestabilizar el país en un momento difícil y convencer al PSOE para hacer políticas de derechas". Y en el mismo sentido se expresó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que aseguró que la meta de Feijóo es "sacar a Unidas Podemos del Gobierno" y "romper" la coalición.

Echenique, de hecho, fue más directo y exigió al presidente Sánchez que, "si finalmente el PP se aviene a renovar el CGPJ que tiene secuestrado desde hace tres años y medio, ese acuerdo se lleve a cabo sin poner en riesgo la coalición". Es decir: que el PSOE no ceda ante los populares si estos mantienen su intención de vetar cualquier pacto en el que esté Podemos, como ya intentaron el año pasado, cuando se trató por última vez de renovar el CGPJ sin éxito.

"Entre los dos socios", PSOE y Unidas Podemos, "hay un acuerdo sobre la renovación que se debe llevar a cabo, y nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de veto del PP", dejó claro el portavoz morado, que aseguró que "por mucho que el PP diga que es nuevo, está protegiendo la corrupción de Ayuso y ha metido a Vox en el gobierno de Castilla y León". "Por eso hacemos un llamamiento a cuidar la coalición, y a que si se renueva el CGPJ no caigamos en la trampa de Feijóo, que la quiere romper", zanjó.

Quien más agresivo fue en su análisis fue el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que desde su podcast planteó que a Feijóo "no le conviene renovar el CGPJ ni llegar a ningún pacto con el PSOE". "A ver si nos enteramos", exigió Iglesias, de que al nuevo líder del PP "ya total, para lo que queda de legislatura, le va mejor seguir con el Lesmes team y buscar el acuerdo con un PSOE en la oposición después de ganar las generales".

¿Por qué el PSOE le tiende la mano al PP? pic.twitter.com/XaEBLyeQUZ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 7, 2022

"Feijóo no va a girar al centro, y no porque sea un facha -Feijóo es de lo que haga falta, lo mismo es colega de un narco que de un sindicalista-, sino porque no tiene más remedio que disputarle a Vox el liderazgo del bloque de la derecha", argumentó el exlíder de Podemos. Y, por ello, Iglesias considera que la mano que, supuestamente, habría tendido el PSOE al PP no tiene sentido ni siquiera como estrategia de desgaste. "¿Por qué el PSOE le tiene la mano al PP? Porque están convencidos de que le desgastan. Pero se equivocan, las elecciones ya no se ganan disputando el centro. La derecha lo ha entendido hace tiempo, a ver si la izquierda lo empieza a entender", espetó.

No hay temor en Unidas Podemos

Pese a estas declaraciones y a los avisos que la dirección de Podemos ha lanzado, de forma más o menos explícita, al PSOE, fuentes moradas aseguran que en la formación no cunde una sensación de miedo por un eventual giro a la derecha de los socialistas para intentar establecer pactos de Estado con el PP que arrinconen a Unidas Podemos. Y buena parte de esa confianza en que la estabilidad de la coalición se mantendrá sin demasiados cambios descansa en el plan de choque aprobado la semana pasada por el Gobierno, cuyo enfoque progresista y expansivo cierra la puerta, en opinión de los morados, a un acercamiento entre PSOE y PP.

Las fuentes consultadas de Unidas Podemos se muestran cautas porque, hasta hace pocas semanas, la sensación en la dirección morada era que los socialistas estaban intentando "arrinconarlos" con planteamientos como el aumento del gasto militar o el giro sobre el Sáhara. Pero, a la vez, sostienen que el rechazo de Sánchez a aprobar una rebaja generalizada de impuestos o el hecho de que el paquete de medidas recientemente aprobado para hacer frente a la guerra en Ucrania haya recogido algunas de las propuestas más relevantes de Unidas Podemos demuestra que el PSOE ha decidido que no le interesa un viraje al centro.

En cualquier caso, una de las pruebas de fuego de cuál será el rumbo del Gobierno a partir de ahora será el diseño final del "pacto de rentas", el acuerdo con patronal y sindicatos promovido por Sánchez para hacer frente a la inflación y que, entre otras cosas, debería establecer una senda de evolución de los salarios en los próximos años. Las centrales sindicales, que piden que el pacto de rentas no se limite a los sueldos, ya han asegurado que están dispuestas a que los trabajadores pierdan poder adquisitivo este año siempre y cuando lo recuperen por completo en 2023 y 2024, pero la patronal rechaza esta segunda parte del planteamiento. Y, por ahora, no hay siquiera fecha para una tercera reunión.