Alacant homenatja al poble gitano en el seu Dia Internacional i recorda als "germans d'Ucraïna"

Barcala ha ressaltat els "múltiples llaços socials, culturals i afectius" que vinculen al poble gitano amb la ciutat d'Alacant i ha recalcat l'"unànime compromís de l'Ajuntament per a seguir impulsant la integració i igualtat d'oportunitats de la comunitat i eliminar qualsevol besllum d'exclusió o discriminació", arreplega un comunicat del consistori.

"És una obligació de totes les administracions, inclosa la municipal, eliminar qualsevol bretxa social entre els ciutadans i suprimir possibles barreres amb l'objectiu de garantir a tots per igual servicis essencials com l'educació, l'habitatge o la salut", ha destacat el primer edil durant la seua intervenció.

Així, ha recalcat que "sabeu que aquest Ajuntament és la vostra casa i que en ell seguireu trobant tot el nostre suport per a avançar en la senda de la integració i l'accés a tots els drets i recursos que garanteix l'Estat de benestar" i ha afegit: "així com per a eliminar qualsevol situació de desigualtat i discriminació que puga patir el poble gitano que viu i se sent part essencial d'Alacant".

L'alcalde d'Alacant ha fet públic el seu aplaudiment al moviment associatiu gitano, representat en l'Ajuntament per FAGA, Arakerando i la Fundación del Secretariado Gitano durant l'acte celebrat en el Saló Blau del consistori.

"Sense el vostre esforç hauria sigut impossible aconseguir tots els avanços registrats en els últims anys en el reconeixement i exercici dels drets de la població gitana i la seua contribució a la societat espanyola", ha destacat.

Després de les intervencions de l'alcalde, dels representants de les tres associacions gitanes s'ha desplegat una pancarta commemorativa del 8 d'abril en un balcó de l'Ajuntament i s'ha dut a terme la tradicional Cerimònia del Riu en el Moll 2 del Port, on s'han llançat pètals de roses en memòria dels gitanos morts mentre s'escolta el "Gelem Gelem", himne d'aquesta comunitat.

A la ciutat d'Alacant viuen entre 7.000 i 9.000 persones d'aquesta ètnia, segons la Fundació del Secretariat Gitano. És la cinquena ciutat d'Espanya en la qual més població gitana es concentra. En el conjunt de la Comunitat Valenciana són uns 65.000 els gitanos establits, especialment en la província d'Alacant.