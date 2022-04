Convocat el V Concurs Caixabank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana

El termini d'inscripció per a les societats musicals està obert fins al 15 de maig i les sol·licituds s'han de tramitar per via telemàtica, avança Cultura de la Generalitat.

El concurs tindrà lloc el 13 de novembre en el Palau de les Arts, amb dos categories: Salvador Giner, per a orquestres que tenen entre 30 i 50 músics, i Martín i Soler per a orquestres d'entre 51 i 70 músics.

Participaran un màxim de quatre orquestres per categoria, seleccionades prèviament pel comité organitzador entre totes les inscrites, segons la trajectòria que tinguen, el nombre de concerts realitzats, els anys d'antiguitat i el currículum del director. Les seleccionades s'anunciaran abans de l'1 de juny.

Poden optar totes les orquestres no professionals pertanyents a les societats musicals valencianes federades en la FSMCV. La plantilla ha d'incorporar, com a mínim, huit violins primers, sis violins segons, quatre violes, quatre violoncels i dos contrabaixos.

Cada orquestra participant interpretarà un repertori de dos obres de lliure elecció, però una de les dos ha de ser obligatòriament del repertori orquestral compost entre 1750 i 1850. La durada del repertori ha d'estar entre 45 i 70 minuts per a la categoria Martín i Soler i entre 30 i 55 per a la Salvador Giner, de manera que es penalitzarà l'incompliment d'aquestes indicacions.

El jurat estarà compost per tres professionals del món de la música de reconegut prestigi, sense cap vinculació amb les entitats organitzadores ni amb les orquestres participants.

Rebran un diploma acreditatiu de la seua selecció i hi haurà un únic premi per categoria, amb una dotació de 6.000 euros. A cada orquestra que participe es donarà una compensació econòmica: 2.000 euros per a les de la categoria Salvador Giner i 2.500 per a les de la Martín i Soler. A més, el jurat concedirà un premi de 1.500 euros al millor director, quantitats aportades íntegrament per l'entitat bancària.

CONCERTS EN LES CAPITALS CULTURALS

Per a estimular el moviment orquestral valencià, les dos guanyadores i les dos que hagen tingut la segona millor puntuació en cada categoria participaran en el V Festival CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana, en les capitals culturals 2022 de la Comunitat Valenciana.

El primer concert amb les participants de la categoria Salvador Giner serà el 10 de desembre a Aielo de Malferit i el segon, amb les participants de la Martín i Soler, a Alzira el 17 de desembre.