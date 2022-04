La Diputació de València participa en les trobades amb 'L'arrel de les paraules'

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha manifestat que "Les Trobades són un espai de convivència entre la comunitat escolar de les comarques, una festa per la llengua on la Diputació està present per a donar suport a la promoció del valencià".

En l'estand de la Diputació de València les famílies participen en 'L'arrel de les paraules', un photocall amb l'etimologia de les paraules de l'escola i la família, com per exemple: "Jugar", del llatí 'iocari', fer una cosa amb alegria; 'Pati' de l'occità patio/patu; 'Prat' o lloc on pasturar; 'Pissarra', del basc lapitz-arri, pedra o llosa; 'Raspall', del germànic hraspom, raspar o rascar; o 'Tabal', de l'àrab tabl, tambor, etc.

Els participants reben com a obsequi un necesser amb una de les paraules i l'etimologia, que explica d'on provenen amb un disseny de la Casa Cantonera. Els necessers, disponibles en deu colors diferents, mostren les deu paraules guanyadores d'una selecció feta Diputació Provincial de València.

A més, els seguidors en les xarxes socials reben informació de les activitats i de les subvencions, ajudes, cursos i tallers de promoció de l'ús del valencià, a més d'un servici de consultoria lingüística.

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València participa en les Trobades d'escoles en valencià des de l'any 2016, amb activitats que "s'han convertit en les més visitades i esperades de la jornada", segons les mateixes fonts.