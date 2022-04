Ms. Jenkins, la adorable profesora que triunfa en TikTok con sus versiones de canciones famosas con tubos de percusión multicolores

TikTok es una plataforma infinita que tiene espacio para todo tipo de creadores y artistas. Conocida por ser especialmente divertida para cantantes y bailarines, esta profesora de música ha encontrado su hueco dentro de la aplicación.

Ms. Jenkins, conocida cariñosamente como 'la chica de los tubos de percusión', (llamados boomwhackers en inglés) y cuyo nombre es The Chormatic Music Teacher, ha enamorado a los internautas con sus divertidas versiones musicales.

Usando estos tubos de percusiones coloreados con el arcoíris y en diferentes tamaños para crear diferentes notas, consigue recrear conocidas canciones que enseguida se hacen virales.

Por si no fuera poco, la joven maestra de preescolar ha incorporado a sus vídeos más instrumentos curiosos y coloridos. Como una barra con bocinas con la que interpretó, como no podía ser de otra manera, No se habla de Bruno, el éxito infantil de momento.

Tiene más de dos millones de seguidores y sus vídeos son muy aplaudidos por el minucioso trabajo que conlleva producir las canciones, editarlas y además hacer cambio de vestuario durante la grabación.

La estadounidense se está convirtiendo en una de las creadoras favoritas de la app china y ha llegado incluso a conocer a Herman Li, cantante de Dragon Force, tras hacerse muy famosa con su versión de Through the Fire and Flames, la canción más difícil de interpretar en el videojuego Guitar Hero.