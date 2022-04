La semana que viene se cumplirán tres años del incendio que se declaró en la cubierta de la catedral de Notre Dame y devoró por completo el tejado del templo y la característica aguja que lo coronaba. El edificio histórico parisino albergaba en su interior cuantiosas obras de arte y reliquias de gran valor. Muchas pudieron salvarse... y otras sufrieron graves daños. Esta situación fue todo un aviso para navegantes: ¿Cómo habría de actuar en edificios con obras de arte en caso de catástrofe?

En la Comunidad de Madrid se hicieron esta pregunta ya en 2019, poco después de incendio en la catedral de París, y fue a finales de ese año cuando empezaron a desarrollar un sistema de protección del patrimonio histórico y artístico con la elaboración de lo que se denominó "fichas de salvaguarda". Estos documentos incluyen "información útil" sobre los bienes a proteger en cada edificio: desde el tipo de obra (pintura, escultura...), su material, si habría que moverla o no del lugar en el que se ubica para que no resulte dañada y cómo... y detalles de los inmuebles, como sus características constructivas (planimetría, accesos...) y si tienen dispositivos como detectores de humos o extintores.

Tres años de intenso trabajo

Desde 2019 se han elaborado 102 fichas. Cada una de ellas tiene varias páginas con muchísima información, tal y como explica Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a 20minutos. La primera empieza situando el inmueble en el municipio, detallando sus calles. En la segunda, se detallan los accesos: dónde la puerta principal y si hay otras puertas por las que puedan entrar los servicios de emergencia en caso de necesidad. En la página tercera se detallan los bienes muebles que hay en el edificio y su situación dentro del mismo. "Sobre plano, se dibuja todo con muchísimo detalle", indica Hernando.

En los planos también se dibujan las vías de evacuación de las obras, de las que se incluyen alzados y fotografías, para que todos los miembros de los equipos de emergencias puedan saber con antelación cómo son. En las fichas también se establece un orden de prioridad para el rescate, teniendo en cuenta el valor artístico de las obras de un edificio en su conjunto.

Hay tres niveles, de mayor a menor protección, y este sistema se establece por si hay poco tiempo en un hipotético rescate y no se pueden evacuar todas las obras, por lo que habría que establecer cuáles sacar primero. Además, también se establecen pautas para proteger bienes muebles in situ si es que no se pueden sacar, lo que podría suceder en el caso de retablos de iglesias.

Cada ficha conlleva muchas horas de elaboración y son fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales, desde los técnicos de Patrimonio de la Consejería de Cultura hasta arquitectos pasando por el propio personal de emergencias e incluso historiadores del arte y otros expertos en la materia. “Es un proyecto que lleva tiempo y que requiere inversión”, detalla la directora general.

¿Qué edificios se incluyen?

La primera línea de trabajo que se llevó a cabo fue con inmuebles eclesiásticos, que albergan numerosas obras de arte, y se ha venido realizando en colaboración con la Provincia Eclesiástica de Madrid. Uno de los estudios minuciosos realizados tiene que ver con la parroquia de San Ginés.

Situada en el centro de la capital, en la calle Arenal, cuenta con obras de Alonso Cano, Francisco Ricci, Luca Giordano y Alonso de los Ríos, entre otros. El templo, además, tiene un archivo que custodia documentos que datan de 1480, como la partida de bautismo de Francisco de Quevedo, el acta matrimonial de Lope de Vega o la partida de defunción de Tomás Luis de Victoria. Su ficha identifica 25 bienes a evacuar y siete a proteger in situ.

Tras completar el apartado eclesiástico, el objetivo es seguir con edificios de otra tipología. Se incluyen fichas de museos, como la Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares o la Casa Museo Lope de Vega, en la capital, y también está en proyecto hacer lo propio con el castillo de Manzanares el Real y la Capilla y Paraninfo de la Universidad de Alcalá. "Estamos hablando con Alcalá de Henares para seguir trabajando en otros edificios que dependen de la Universidad o del Ayuntamiento", detalla la directora general de Patrimonio Cultural.

¿Qué se hace con las fichas?

La documentación se ha entregado a los bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital, así como otros cuerpos de seguridad y emergencias, para que, en caso de catástrofe en algún edificio de interés patrimonial, sepan desde el primer momento dónde están las obras de arte que alberga. Las piezas inventariadas se diferencian por niveles de relevancia y se identifican las que pueden ser evacuadas y las que han de ser protegidas in situ.

Toda la información se integra en medios digitales, tal y como explicó el jueves pasado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en la Conferencia Sectorial de Cultura que se celebró en Sevilla, que puede ser consultada por los equipos de emergencias, incluso, mientras se están desplazando al aviso y una vez en los edificios. La responsable autonómica detalló que se trata de una iniciativa "pionera" por el número de edificios que se están inventariando y los que se van a añadir próximamente.

El sistema de protección del patrimonio tendrá una prueba de utilidad definitiva en los próximos meses, ya que está previsto que se lleve a cabo un simulacro de incendio en una de las iglesias incluidas con el objetivo de mejorar la eficacia de este sistema.