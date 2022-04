El consejero de Economía también se suma a un adelanto electoral en junio para Andalucía

Cada vez va quedando más despejado el panorama electoral en Andalucía, tanto en tiempos como en argumentario. Siguiendo esta corriente, afirmada día a día, los comicios regionales se producirían en el mes de junio y el "adelanto técnico" se justificaría por razones económicas.

Más allá de unas declaraciones esporádicas y rectificadas de José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento, que daban por "agotada" la legislatura –un mensaje del que ha huido y huye el Gobierno andaluz a pesar de los tambores de adelanto–, fue Juan Bravo, consejero de Hacienda, quien puso el miércoles la primera piedra del argumentario: las elecciones deberían ser en junio y no en otoño para cumplir con los plazos que permitan tener Presupuestos para 2023 y no prorrogar por segunda vez los de 2021.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha tomado buena cuenta y, tras abrir la puerta al adelanto el miércoles, ayer volvió a confesar en la sesión de control parlamentaria que, de no llevar las urnas hasta otoño, lo haría exclusivamente por "hacer los deberes" con el Presupuesto. Su "mano derecha", Elías Bendodo, que lleva meses defendiendo la doctrina oficial de agotar la legislatura, asumía que, ante el alza de la inflación, la Junta se encuentra con "una mano atada a la espalda por no tener un presupuesto".

En este desfile de guiños hacia el mes de junio quedaba por conocerse la opinión de Rogelio Velasco (Cs), opinión de peso en tanto en cuanto la economía estaría detrás del adelanto. El consejero de Transformación Económica e Industria abogó también por elecciones antes del verano. «Es una opinión mía personal, técnica, como economista», matizó, pero abundó en el mensaje de Bravo: "Es recomendable tener un Presupuesto propio y llamar a elecciones antes del periodo previsto". La actual "convulsión extraordinaria" de la economía y las expectativas a corto plazo, señaló, abonan el cambio de criterio electoral.

Era inevitable que el ruido del que dice "encapsularse" el Gobierno andaluz atravesará ayer el hemiciclo del Parlamento. El modo electoral va cobrando forma, más aún con la reciente y última encuesta del Centro de Estudios Andaluces que otorga la mayoría al PP pero augura la necesidad de pactos con un Vox que crece 10 escaños.

En la amenaza a un pacto con la "extrema derecha" cifra sus críticas el PSOE-A. La portavoz de la formación en el Parlamento, Ángeles Férriz, sostuvo que un "adelanto frívolo" al mes de junio puede ser contraproducente para los intereses de Andalucía. Según los socialistas, el PP "pagaría en las urnas" su frivolidad, mientras que la condena debería abonarla con la misma moneda que Alfonso Fernández Mañueco en castilla y león: pactando un gobierno con Vox.

Para el PP, al menos de cara al exterior, no existe otro escenario que no sea un gobierno monocolor –aunque sea en minoría–, visto que Ciudadanos, su actual socio, se desploma en las encuestas. Vox no se nombra, aunque esté ahí. Ambos partidos a la derecha del arco parlamentario llevan meses marcando las distancias. No obstante, Férriz le afeó a Moreno que tenga una "coalición en diferido con Vox" y que sean sus cálculos electoralistas los que se sobrepongan a la agenda de Andalucía.

Moreno, en cambio, argumenta que el electoralismo pasaría por alargar al máximo la legislatura y "cortar cintas" de aquí a otoño. Esas "cintas" son las numerosas inauguraciones pendientes, algunas tan de peso como la culminación de las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla o la llegada del metro de Málaga hasta el centro de la ciudad. "¿No me interesaría, pensando en mis intereses, aprobar las conclusiones de la comisión de investigación de la Faffe, o esperar una sentencia que todo el mundo está esperando de una situación anterior del gobierno socialista?", añadió el presidente. Si convocara elecciones para junio, concluyó, será "en interés de Andalucía y los andaluces, algo inédito hasta ahora".