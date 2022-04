CSIF reclama reforços urgents per a afrontar la Setmana Santa perquè la situació és "insostenible"

El sindicat CSIF ha reclamat aquest dijous reforços urgents en el Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) per a afrontar la Setmana Santa perquè la situació és "insostenible" per "la falta constant de facultatius" i "la situació es pot agreujar amb l'increment de visitants per les festes".