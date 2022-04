La Comunitat i Cataluya exigeixen ja el Corredor Mediterrani: "No pot esperar"

Oltra i Puigneró han mantingut una reunió aquest dijous en el Palau dels Catalá de Valeriola de València per a analitzar reivindicacions comunes i "com és governar en aquests temps difícils en els quals es passa d'una crisi a una altra i com ho fem des de governs plurals" com són els de la Comunitat Valenciana i Catalunya, "i des de mirades diferents, però també aprofitant la intel·ligència col·lectiva al servici d'un projecte comú", ha assenyalat la vicepresidenta valenciana.

En eixe sentit, ha recalcat la importància que la Comunitat Valenciana i Catalunya seguisquen "reivindicant de la manera comuna el Corredor Mediterrani" perquè és "una infraestructura fonamental per a l'economia de l'arc mediterrani, i especialment per a la internacionalització de les empreses".

Per açò, ha mostrat la voluntat del Consell de continuar treballant en col·laboració amb les regions mediterrànies veïnes per a aconseguir la finalització d'aquesta infraestructura al més prompte possible.

Sobre aquest tema, ha apuntat que la Comunitat Valenciana "compta amb el suport addicional" del valencià Josep Vicent Boira, actual comissionat del desenvolupament del Corredor Mediterrani i que va ser secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat fins el 2019.

"Boira és una persona amb molta tenacitat i interés perquè aquest projecte tire avant i que es complisquen els tràmits de contractació el més ràpid possible perquè podem veure aquesta obra molt ràpid al servici de la ciutadania, de les nostres economies i al servici de la lluita contra l'emergència climàtica", ha assenyalat Oltra.

Així mateix, han abordat els problemes pels quals travessa el servici de trens de rodalies i han mostrat el seu acord en "la necessitat de posar orde en el caos" i "que siguen gestionades des de les comunitats autònomes, tal com també ha reivindicat el Consell".

En aquest sentit, ha incidit que resulta "impensable que un projecte de mobilitat sostenible, com és el ferrocarril, en el moment d'emergència climàtica que estem vivint, no siga gestionat i integrat en la mobilitat de proximitat".

Oltra ha explicat que també han analitzat les "diverses experiències compartides, en un moment actual tan difícil com el qual estem afrontant des dels territoris", entre les quals s'ha referit a l'arribada de persones refugiades amb motiu de la guerra a Ucraïna, l'atenció de la qual s'està duent a terme des de les comunitats autònomes, "que som al final els garants de l'estat de benestar".

"MASSA ANYS ESPERANT"

Per la seua banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha coincidit que el Corredor Mediterrani "no pot esperar més" tant per motius econòmics com a ambientals i sobre aquest tema ha recalcat que és "la pròpia Europa la que el vol". "Portem massa anys esperant", ha lamentat.

Sobre aquest tema, ha apuntat que "pareix que el tercer carril en el tram València-Tarragona estarà en 2025" i en eixe sentit ha confiat que "aquest pas, encara que no siga alta velocitat, no es retarde" perquè seria "inadmissible".

Així mateix, ha reclamat la transferències ja integral de la Rodalies per a tindre un servici "eficient, eficaç i ben gestionat" perquè, ha exposat, "la mobilitat de proximitat l'ha de gestionar el que millor coneix el territori, no parlem de les línies d'AVE ni de trens de llarg recorregut, sinó de les línies que naixen i moren a Catalunya".

D'altra banda, ha mostrat la seua preocupació per la situació econòmica derivada de la invasió a Ucraïna i ha mostrat la seua confiança en què la gestió de l'Estat siga també "menys centralitzada" ja que ha assenyalat que l'atenció als refugiats es presta des dels Governs autonòmics i locals i "necessitem més ajuda".