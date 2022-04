Carlos Latre, 30 de enero de 1979, Castellón de la Plana.

Al calor de la chimenea charlo con un Carlos Latre que, por primera vez en su vida, se encuentra tranquilo, aunque su "tranquilidad" sea la actividad del resto. "He empezado a disfrutar del presente por primera vez en la vida", asegura.

Este imitador, humorista, actor y presentador, porque es todo y todo lo hace bien, nació con los ojos abiertos y eso le define a la perfección. Es inquieto, observador e intuitivo, rasgos imprescindibles para absorber la esencia de sus personajes: "Lo más importante para captar a un personaje es captar lo que desprende. Silvia Abril siempre dice de mí que soy un ladrón de almas". Y alberga en su interior más de 600 almas. "Tener a tantos personajes dentro de mí me hace saber muy bien quién soy", añade.

Y hoy, a pesar de esa cara de no haber roto un plato, admite que era un niño "muy cabrón": "Mi madre decía siempre, menos mal que eres simpático, a mí me salvó el humor". Hoy día queda mucho de ese niño, pero segura que no es mala persona, sólo listo porque sabe moverse en todas las aguas y todos los pantanos.

Vuelve a girar con su espectáculo One Man Show, donde interpreta en una hora y media a más de 100 personajes, muchos, como Fernando Simón, le han resultado muy fáciles, en solo unos segundos capta su cadencia y personalidad, pero otros, le han costado más: "Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, fue muy complicado porque era completamente diferente a mí, fue un proceso de transformación de mentalidad". A casi todos les tiene cariño, pero admite que, en general, los políticos son más complicados de imitar, el alcalde de Madrid, Almeida, Rodríguez Zapatero o Aznar.

Es acuario, y como buen "acuariano" es soñador y tiene claro que no hay que dejar de soñar, admite que ha proyectado muchas de las cosas maravillosas que le han ocurrido y que le siguen pasando. Y aunque ha comenzado diciéndome que hoy vive el presente más que nunca, no puede evitar mirar al futuro de reojo y le gustaría ampliar fronteras a Sudamérica, pero tiene claro cómo son las cosas: "Con realismo mi sitio es España y mi público está aquí".