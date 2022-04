L'AIReF empitjora quatre dècimes la previsió de dèficit de la Comunitat per a 2022 i la situa en el 2,1% del PIB

20M EP

NOTICIA

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu per a la Comunitat Valenciana un dèficit del 2,1 per cent del PIB en2022, per damunt de la taxa de referència del -0,6% del PIB, empitjorant quatre dècimes les estimacions de l'informe anterior.