El PP exigeix la retirada del monòlit de Compromís en la Plaça de l'Ajuntament de València i anuncien que ho denunciaran

La síndica 'popular', María José Catalá, ha avançat que el PP "ja està preparant una denúncia contra l'alcalde Ribó per eixe abús que barreja una campanya de Compromís amb una campanya municipal del bo de comerç". "L'ordenança en matèria de publicitat arreplega diversos tipus de publicitat estàtica en el carrer; tanques publicitàries, cartells, banderoles i pancartes o rètols, i no compleix cap de supòsits", ha agregat.

Sempre segons el PP, "la campanya de Compromís també aniria en contra de la legislació en matèria d'urbanística, en incomplir el capítol IV de les normes urbanístiques i de protecció del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella que prohibeix la publicitat exterior en tot l'àmbit del Pla Especial".

Catalá ha assegurat que "els comerços de la ciutat estan indignats amb aquesta campanya de Compromís usant el comerç" i assegurat que "el comerç no mereix un partit polític que palpe les necessitats i urgències del xicotet comerç". "És una indignitat el que ha fet l'alcalde Ribó i Compromis, usant diners públics i la presentació d'una campanya utilitzant el més pur i brut de Compromis", ha agregat.

Finalment, ha conclòs que "aquesta campanya és fruit del nerviosisme en veure com se'ls està caent el projecte després del que està succeint amb Oltra i la seua possible imputació per encobrir els abusos del seu ex-marit a una menor tutelada per la Generalitat". "Que es deixen de cortines de fum i assumisquen la seua responsabilitat i demanen la dimissió de la vicepresidenta. Cada minut que passa el monòlit en plaça els valencians es donen compte del que és el govern de Compromís: sectarisme, ideologia i sobretot apropiar-se del que és de tots", ha asseverat.