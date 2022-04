La Generalitat Valenciana ultima un avantprojecte de llei d'habitatges col·laboratius

Segons han indicat en un comunicat, la Conselleria busca que aquest projecte de llei "facilite l'apoderament ciutadà en forma de poder escollir, promoure, dissenyar i gestionar com volem viure". "Una regulació específica que definisca el seu funcionament, però també facilite el finançament dels projectes", han assenyalat.

Per a açò s'ha fet una consulta pública a través d'un portal web de la Conselleria d'Habitatge i de Transparència de la Generalitat, en el qual s'ha demanat opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. En ella s'han tractat els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, objectius de la norma i possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

El Consell vol fomentar els habitatges col·laboratius en règim de cessió d'ús, on l'usuari siga copropietari del total de l'edifici i usuari únic de l'habitatge. A més, pretén regular tots els tipus de habitatges col·laboratius on els espais comuns tenen una major importància que l'habitatge d'ús propi. Tot amb una finalitat de promoure la màxima convivència, evitar situacions de dependència i solitud, i instaurar models de residència amb sostenibilitat ambiental i econòmica.

La cessió d'ús consisteix a ser copropietari de l'edifici i cousuari dels elements comuns, a més d'usuari privatiu de l'habitatge que se li assigna per temps indefinit. Aquest és el model que s'estableix com a imperatiu per a poder obtindre ajudes, però es permeten altres models.

El Pla estatal d'habitatge subvenciona tant el règim de lloguer com la cessió d'ús. No obstant açò, la Generalitat fomentarà més la cessió d'ús amb ajudes a aquesta modalitat, en la qual l'usuari és copropietari del conjunt residencial. No obstant açò, les dos legislacions admeten la possibilitat que el propietari de l'edifici siga diferent de l'usuari de l'habitatge, i fins i tot que hi haja propietat de l'habitatge i copropietat de l'edifici.