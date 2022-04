La Policia Local de València presenta un dron capaç de detectar la temperatura corporal de cada persona en aglomeracions

Segons ha informat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, "ja teníem drons amb càmeres tèrmiques, però aquest té una sensibilitat i una qualitat infinitament major, i pensem que serà molt útil en assumptes relacionats amb la pandèmia, així com en altres casos com la cerca de persones en espais naturals o en qüestions mediambientals".

El principal objectiu d'aquesta prova és mostrar el rang de temperatura i petjada tèrmica que és capaç de detectar l'aeronau no tripulada de PLV, comparant la temperatura registrada per un termòmetre manual amb la indicada pel dron a diferents distàncies i des de diferents angles.

Les proves realitzades serviran per a mesurar i valorar l'eficàcia d'aquesta ferramenta, que serà presentada davant els socis europeus que participen, al costat de la Policia Local de València, en el projecte Stamina, que proporciona tecnologia d'última generació per a ajudar als processionals a prendre decisions i millorar la gestió de crisi pandèmiques.

SIMULACIÓ D'UN 'BOTELLÓ'

En el projecte participen 38 socis, entre els quals es troben, entre uns altres, cossos policials, empreses, universitats, organismes públics i instituts d'investigació. El pròxim 17 de maig es presentarà aquesta ferramenta als socis del projecte a través d'una simulació d'un 'botelló' que es recrearà en el Port de València, en el qual es comprovarà l'eficàcia del dron per a detectar a persones amb una temperatura corporal superior a l'habitual.

Les proves d'aquest dijous han començat amb la realització de diferents tècniques de precisió, sensibilitat i abast. A continuació, membres de la Unitat de Drons han dut a terme una simulació de l'escenografia que es realitzarà el 17 de maig davant els socis, en les quals 25 persones han simulat un 'botelló'.

També s'ha comprovat l'efectivitat del dron per a detectar a persones que s'han perdut, o que eviten a la Policia Local sota una arboleda. El dron que s'ha presentat hui té una càmera amb una definició 20 vegades major a les actuals, la qual cosa tal com ha afirmat el regidor, "permet controlar la temperatura de cadascuna de les persones que es troben en una aglomeració de persones, una capacitat de la qual mancaven els drons tèrmics que teníem fins ara".

Durant l'acte, Cano ha remarcat que, a més d'utilitzar el dron per a ajudar la Policia en assumptes relacionats amb la pandèmia en aglomeracions o el rescat de persones, "també ens servirà per a temes mediambientals, com la nidificació d'aus a la Devesa Albufera, o la detecció i extinció d'incendis en espais urbans i naturals".

Quant a la cerca de persones, el regidor ha destacat la capacitat d'aquest dron per a abastar "grans extensions de terreny, alguna cosa per al que es necessitaria a molta gent". A més, Cano ha remarcat "que normalment abordem el rescat de persones vulnerables on la rapidesa és fonamental".

El regidor ha recordat que "fa 10 anys ningú pensava que la Policia Local a utilitzar drons per a controlar les mascletaes, o els bombers per a controlar el risc d'incendis en dies d'alerta forestal i hui és una realitat", i ha afirmat que "el que hem de fer és pensar quines seran les necessitats dins d'altres 10 anys".