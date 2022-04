Cvirus.- La Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública veu "un error" l'extinció de contractes covid

Sobre aquest tema, el president de la SVMPSP, Juan Navarro, assenyala que l'arribada fa dos anys de la pandèmia va suposar "una enorme sobrecàrrega" de treball per a aquests servicis, on s'integren metges especialistes, MIR i infermeres de Medicina Preventiva i que aquests contractes de reforç covid han permès abordar "les necessitats extraordinàries" de treball davant de la pandèmia en l'àmbit hospitalari i lluitar adequadament contra ella.

En eixe sentit, recalquen que "encara en el moment actual, la Covid persisteix com el principal problema de salut de naturalesa infecciosa, requerint als SMP i a altres servicis específics hospitalaris, com a Microbiologia, Medicina Interna, Pediatria, Urgències i les Unitats de Malalties Infeccioses, un important treball extra".

Sobre aquest tema, assenyalen que la substitució dels reforços Covid per les noves places estructurals anunciades (11 noves places de metges especialistes en Medicina Preventiva), "millora la delicada situació d'alguns hospitals, que estaven sense especialistes o que comptaven amb un només". No obstant açò, per a la majoria d'hospitals, "interromp bruscament, els recursos específics de treball per als programes preventius enfront de la Covid en extingir els seus contractes".

El doctor Juan Navarro explica que "sense aquests recursos, els SMP es veuran obligats a suspendre les vacunacions de Covid i d'Herpes Zóster dels malalts immunodeprimits actualment en curs, la declaració de malalties i la cooperació en programes de Salut Pública, el seguiment dels treballadors infectats per Covid i, en general, totes les activitats clau de prevenció i control de la pandèmia que han de mantindre's encara".

RECURSOS IMPRESINDIBLES

Per tot açò, "reclamen a la Conselleria de Sanitat que, de manera urgent, consulte amb les gerències dels hospitals per a conéixer el treball que s'està fent, i esbrine quins recursos segueixen sent imprescindibles, en cada departament de salut, per al control de la pandèmia".

Així mateix, proposen la creació en 2022 de un fons específic i temporal de places de reforç Covid per a tots els servicis especials que encara hem de lluitar contra la pandèmia. "Des de la SVMPSP oferim una vegada més nostra col·laboració a la Conselleria de Sanitat i seguirem informant a la societat del resultat d'aquestes gestions i de la situació en la qual es queden els programes hospitalaris de vigilància, prevenció i control de la Covid a partir de l'1 de maig".