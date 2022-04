La Comunitat mobilitza 944 milions en el Pla Reactiva contra la inflació, "el més gran plantejat per una autonomia"

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha presentat la iniciativa en un acte en el qual també han intervingut el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez; la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el president de CEV, Salvador Navarro.

El Pla Reactiva estarà finançat amb fons propis de la Generalitat, així com amb fons europeus i del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, i s'estructura en quatre tipus de mesures, entre les quals es troben les dirigides a la lluita contra la inflació, com la rebaixa de les taxes i els preus públics d'àmbit autonòmic que són competència de la Generalitat, que comptaran amb 71 milions d'euros.

A més, contempla ajudes complementàries a les mesures aprovades pel Govern d'Espanya per a compensar a les indústries intensives en energia, als autònoms dels sectors castigats i als grups de població més perjudicats per la pujada de costos energètics, a les quals es destinaran 425 milions; així com accions per a augmentar l'eficiència i l'estalvi energètic, a la qual cosa es destinarà 380 milions d'euros, i mesures per a accelerar la transició energètica i evolucionar cap a l'autonomia energètica de la Comunitat Valenciana, que comptaran amb un total de 68 milions.

Puig ha valorat que es tracta del pla d'ajudes més quantiós engegat per la Generalitat o per qualsevol altra autonomia, ja que supera els 500 milions d'euros del Pla Resistir o els 647 del Resistir Plus, però també ha assegurat que es tracta d'una "primera regulació d'urgència" que queda oberta a la incorporació de "nous actors i mesures suplementàries".

"La inflació ataca a qui menys pot, deteriora la convivència i és el millor combustible per als populismes i la xenofòbia", ha afirmat el president, que ha afegit que frenar-la perquè no es retrocedisca en una recuperació ja en marxa és una "obligació ètica, cívica i democràtica".

Entre les principals mesures, el president ha destacat la rebaixa d'almenys el 10% de les taxes, els cànons i els preus públics de competència autonòmica, que suposarà un estalvi per a les famílies i les empreses valencianes de 71 milions d'euros. En concret, s'ha referit a la reducció de les taxes d'ensenyaments artístics, musicals i d'idiomes, que beneficiarà a prop de 100.000 estudiants, així com a la reducció del preu del transport públic, que tindrà especial incidència en el TRAM d'Alacant. De la mateixa manera ha anunciat l'exempció total de taxes als pescadors per l'ús dels ports autonòmics, que beneficiarà a 700 armadors, 1.700 mariners i 17 confraries.

A més, ha assenyalat que la Generalitat també incrementarà, fins al 30%, el bo d'ajuda energètica per a famílies vulnerables que perceben la Renda Valenciana d'Inclusió.

En el capítol de suport a autònoms i empreses, la Generalitat concedirà 45 milions d'euros, en bons de 100 euros que podran rebre durant 3 mesos, per als autònoms i autònomes més afectats per la crisi energètica, així com 50 milions en ajudes per a empreses que depenen del gas, i que no estan incloses en les mesures estatals.

En aquest punt, Ximo Puig ha remarcat que l'administració autonòmica "lluitarà" perquè sectors que han quedat exclosos acaben sent contemplats, "però si no és així, no podem deixar-los fora i ho faríem amb els nostres recursos", ha postil·lat.

A més, l'Institut Valencià de Finances (IVF) injectarà 110 milions en instruments financers per a empreses que hagen patit una caiguda d'ingressos, entre elles les estacions de servici; i també s'ha previst una ampliació en 10 milions d'euros de la partida destinada a bonificar la contractació d'assegurances agràries, i 18,6 milions en ajudes a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Entre les accions dirigides a millorar l'eficiència energètica, es destinarà 11 milions en ajudes per a les famílies que instal·len en el seu domicili energia renovable per a climatització i aigua calenta, i una partida de 188 milions per a la millora de l'eficiència energètica urbana i en vivendes, dels quals tres milions seran per a municipis en risc de despoblació. Puig ha al·ludit així mateix al decrete llei del Consell per a simplificar els procediments administratius i eliminar traves burocràtiques per a agilitzar la instal·lació de plantes d'energia renovables.

Des d'UGT PV, el secretari general, Ismael Sáez, ha agraït l'esforç fet per govern i agents socials valencians per a contindre la inflació i ha criticat la posició del PP, "que planteja com a recepta la baixada generalitzada d'impostos", alguna cosa que ha titlat de "contradictori amb l'objectiu de baixar la inflació i amb el discurs del Banc Central Europeu". "No ho compartim en absolut", ha incidit.

Sí ha "aplaudit" les mesures del 'Reactiva' i ha plantejat: "No sé si serà suficient, suficient serà que els europeus que creiem en la democràcia guanyem la guerra".

EXERCICI DE RESPONSABILITAT"

Per part de CCOO PV, la seua secretària general, Ana María García, ha posat en valor "l'exercici de responsabilitat" que es fa a la Comunitat Valenciana i ha recalcat la importància de contindre l'alça dels preus i de "aconseguir la independència energètica com a comunitat autònoma i com a país". "Avalem totes les mesures en aquest pla i donarem suport en tot allò que siga necessari perquè la nostra economia no caiga i no donar passos cap a arrere. Cal parar l'hemorràgia que ens està generant aquesta nova crisi", ha asseverat.

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha subratllat que el pla és fruit del diàleg social, que "en aquesta comunitat té conseqüències positives". "El que el Govern (central) no atén ho intentem atendre ací", ha recalcat. I açò, ha precisat, malgrat l'"escàs marge de maniobra llastrat" per la falta d'un adequat finançament autonòmic.

Navarro ha recordat que depèn de l'Executiu estatal que s'aproven mesures fiscals, però confia que la reducció de taxes contemplada en el pla valencià ajuden a mitigar la inflació. Ha sol·licitat també que "s'evite la retroalimentació de salaris i de preus que porten a una espiral inflacionista", un paquet d'ajudes directes per als sectors més afectats i l'ajornament d'iniciatives que suposen augmentar els tràmits burocràtics i les pujades d'impostos almenys fins que la situació millore.