Gómez a Baldoví: "No tinc ni un minut que perdre amb qui només busca la polèmica en xarxes socials"

Baldoví i Gómez es van intercanviar crítiques en xarxes socials després que la també edil de Desenvolupament i Renovació Urbana a València i secretària general dels socialistes en la ciutat apuntara que el cicle polític que comparteixen Compromís i PSPV en aquesta ciutat està "esgotat" i que els membres del seu partit estan preparats per a posar-se al capdavant.

Amb un irònic "qui és Sandra Gómez", Joan Baldoví va respondre en Twitter les declaracions de la vicealcaldesa. Aquest missatge va originar una picabaralla en el qual la socialista va dir: "Baldoví, acabes d'entrar en el club dels senyors que tracten de menysprear i invisibilitzar a les dones. Molts han intentat silenciar-nos, aprofitar-se del nostre treball o negar els nostres lideratges, és intolerable que seguisca passant hui en dia".

Preguntada per aquesta polèmica en la roda de premsa que ha oferit aquest dijous per a presentar la superilla de la Petxina, Sandra Gómez ha afirmat que a València "hi ha molt treball" i que ella està centrada a "resoldre els problemes" d'aquesta ciutat i dels seus habitants", després del que ha manifestat que no té "ni un minut per a perdre amb qui només busca des de Madrid la polèmica en xarxes socials".

"S'OBRI UN NOU CICLE"

Així mateix, preguntada per les declaracions en les quals va assenyalar que el cicle polític del Rialto, iniciat després de les eleccions municipals de 2015, està "esgotat" i va advocar per un "canvi de cicle polític dins de l'espai progressista", Gómez ha declarat que "la ciutat ha canviat de 2015 a 2023" i ha exposat que "s'obri un nou cicle".

"Parle de 2023. La ciutat ha canviat de 2015 a 2023 i, per tant, s'obri un nou cicle on els reptes i les oportunitats de la ciutat són diferents", ha plantejat la vicealcaldesa.

"A això m'he referit en tot moment, tant en les meues declaracions públiques com en qualsevol mitjà de comunicació. No m'he referit a una altra qüestió, ha precisat Sandra Gómez.