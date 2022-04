La Generalitat oferirà un bo de cent euros mensuals durant tres mesos per a autònoms afectats per la crisi

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que el Pla Reactiva per a donar resposta a la crisi generada per la invasió d'Ucraïna inclourà un bo de cent euros al mes durant tres mesos per als treballadors autònoms afectats per la pujada dels preus de l'energia.