Unió de Periodistes critica que Mislata "cobreix una plaça de periodista amb perfil d'una categoria inferior"

Segons explica l'organització professional en un comunicat, el consistori ha publicat les bases per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a ocupar llocs "d'auxiliar de continguts de mitjans de comunicació" com a funcionaris interins, però amb una categoria del subgrup C1.

L'oferta, per tant, no demana als aspirants estar en possessió d'un títol universitari de Periodisme, sinó que únicament planteja el requisit de tindre un títol de Batxillerat o Formació Professional Superior.

No obstant açò, "amb les bases de la convocatòria es posa de manifest les verdaderes funcions del lloc de treball, ja que donen la màxima puntuació en la baremació de mèrits al grau o llicenciatura de Periodisme", defèn La Unió.

Aquest fet, prossegueixen, "és totalment incongruent amb el plantejament de l'Ajuntament, que afirma que no estem davant places de periodistes".

A més, el temari per a la prova pràctica sobre els coneixements relacionats amb el lloc de treball contempla com a "matèries específiques" el gabinet de comunicació, la redacció periodística, les fonts informatives o les emissores municipals de ràdio i televisió de Mislata.

Per tant, des de la Unió de Periodistes Valencians lamenten que siga "una administració pública la que promoga la pràctica de cobrir un lloc de treball d'una determinada categoria pagant el sou d'una inferior, i que tant afecta al col·lectiu periodístic", al mateix temps que insta la corporació a "rectificar la convocatòria de la borsa de treball".