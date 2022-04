Gómez sobre la campanya de Compromís a la plaça de l'Ajuntament: "S'ha de diferenciar partit i govern"

"Crec que sempre s'ha de diferenciar l'acció" entre "quan actuem com a partit i quan ho fem com a govern", ha indicat la també edil de Desenvolupament i Renovació Urbana preguntada per aquest assumpte i per si s'ha de separar l'acció de govern de la de partit. Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la superilla de la Petxina.

Compromís, integrant de l'executiu municipal al costat del PSPV, ha instal·lat una estructura lenticular en la plaça de l'Ajuntament de València per a reivindicar els bons comerç per a 2022 i mostrar "la gestió diferent que fa dels diners públics" aquesta coalició, que dirigeix la Regidoria de Comerç en la ciutat, "respecte dels partits de dreta".

Aquesta acció la van presentar aquest dimecres l'alcalde i membre de Compromís, Joan Ribó, i el regidor de Comerç i integrant també d'aquesta formació, Carlos Galiana. Tots dos van subratllar l'"aposta decidida" del consistori pel comerç local a través dels bons comerç, que enguany duplicaran el seu pressupost respecte a 2021.

Sandra Gómez ha afirmat que la diferenciació que defèn entre l'acció de partit i la de govern s'ha de donar, "sobretot, quan estem parlant de diners, d'ajudes, de bons". "Es necessita eixe plus de ser més escrupolós encara", ha exposat, al mateix temps que ha advertit que es pot ser "malinterpretat".

A continuació, la també secretària general del PSPV en la capital valenciana ha al·ludit a l'anunci realitzat aquest jornada en Les Corts Valencianes pel president del Consell i secretari general del PSPV, Ximo Puig, per a donar a conéixer el bo de 100 euros mensuals que la Generalitat oferirà durant tres mesos per a autònoms afectats per la crisi generada a partir de la invasió d'Ucraïna i la pujada de l'energia.

"EN LA INSTITUCIÓ"

Gómez ha destacat que Puig ha donat a conéixer aquesta mesura en la Cambra autonòmica i no en la seu del seu partit. "Hui, dona la casualitat que el president Puig ha anunciat un bo de 100 euros per a autònoms que hagen sigut afectats per la crisi d'Ucraïna i ho ha fet on ha de fer-ho, en la institució". "No ho ha fet en la seu del Partit Socialista", ha ressaltat.