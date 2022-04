DocsValència exhibirà 'Carceller, el hombre que murió dos veces' en Sant Miquel dels Reis

28 de juny de 1940. El mateix dia que Hitler entra a París un escamot d'afusellament va esbiaixar la vida de Vicent Miguel Carceller, un valencià clau en la vida cultural valenciana i espanyola. 'La Traca' era la revista de sàtira política més exitosa del principis del segle XX a Espanya amb produccions de més de 500.000 exemplars. Eixe va ser el dia triat pel règim franquista per a assassinar Carceller i a Bluff i intentar esborrar-los de la memòria col·lectiva a través de la censura.

El documental aprofundeix en els testimoniatges d'investigadors, experts i familiars recopilats al llarg de sis anys entre Espanya i els Estats Units. El professor i investigador Antonio Laguna va començar a desenbullar un fil que va ser enriquint-se amb les aportacions de Rafael Solaz, Enric Nogués o Lamberto Ortiz.

A partir d'ací, la col·laboració de descendents dels protagonistes i alguns supervivents d'aquells anys de terror, com Alejandra Soler, ajuden a comprendre l'abast dels esdeveniments narrats i a recuperar la memòria perduda, explica l'organització del festival en un comunicat.

De la mà del dramaturg Manuel Molins, el documental s'acosta a moments clau de la vida de Carceller per a mostrar a l'espectador l'ànima alegre, combativa i sorneguera de l'editor de 'La Traca', a través d'actors com Pep Laza, Paco Alegre, J.M. Gurillo, Lola Moltó, J.M. Casany, Bruno Tamarit i Resu Belmonte.

Aquesta projecció es passarà el 12 de maig en l'església de Sant Miquel dels Reis i serà presentada pel seu director, Ricardo Macián, i participaran varis dels seus protagonistes, com poden ser Paco Roca, el professor Antonio Laguna, la néta de l'editor Tina Rabanal, i la filla de Bluff Olivia Yule.

31 PROJECTES PRESENTATS A DOCSLAB-À PUNT

D'altra banda, DocsLab - À Punt, el laboratori de projectes del certamen, va tancar ahir dimecres, 6 d'abril, la seua convocatòria amb 31 treballs presentats. A partir d'ara, els organitzadors començaran un procés de selecció per a triar els 10 finalistes que participaran en el taller impartit pel director i productor Inti Cordera i la fundadora de Preciosa Media Claudia Rodríguez.

Tres projectes documentals que es van cuinar en DocsLab - À Punt participen en la sisena edició de DocsValència. 'Una elefanta sobre la tela de una araña', 'Posidònia' i 'La ciutat activa' van començar la seua marxa en el laboratori de desenvolupament de projectes del certamen valencià i ara tornen a presentar els seus llargmetratges acabats.

La pel·lícula 'Una elefanta sobre la tela de una araña' inaugurarà el festival. Un director de cinema de més de 70 anys pressent que la mort s'aveïna. Vol burlar-se de la vida en la qual serà la seua última pel·lícula. Per a fer-ho, comptarà amb una anciana quixotesca de 109 anys, amb moltes guanyes de morir i tres jóvens artistes. Així arranca el film del cineasta cubà Rolando Díaz.

'Posidònia' s'emmarca en 1778, quan un grup de comerciants originaris de Gènova van començar a poblar l'illa de Tabarca. 250 anys després, un cineasta roda un documental per a descobrir els secrets de la posidònia, l'ésser viu més longeu del planeta. Tots creuen que és un alga, però és una planta i dona flors. La bella floració de la posidònia deuria ser el final de la pel·lícula. Però la pandèmia donarà un gir als esdeveniments. Tots els illencs han desaparegut i les flors també. El film d'Adán Aliaga va estar seleccionat en Seminci, entre altres nominacions.

L'any 2050 hi haurà més de 9.700 milions de persones en el món, de les quals el 70% viurà en les ciutats. Aquestes poblacions hauran de preparar-se per a afrontar aquest gran desafiament del segle XXI. 'La ciutat activa', dirigida per Verónica Orrico i Sergio Sanus, realitza un recorregut pels principals processos que es donen actualment en les nostres ciutats i per aquells que resultaran determinants per al seu futur immediat.

Aquests dos últims títols competiran en la secció valenciana Mirades juntament amb 'Persona (no) humana', d'Álex Cuéllar, Rafa G. Sánchez; 'Fusilados' de Manuel Rossell i Lucas Moro; 'Mundos invisibles', d'Orlando Bosch; 'Gol en el Cabanyal!', de David Coronat; i 'Intramur. El procés de creació de "La mort i la donzella"', de Pepe Andreu i Rafa Molés.

DocsValència torna en la seua sisena edició per a seguir creixent com a laboratori de projectes mitjançant el taller de formació en indústria amb firma exclusivament valenciana. L'objectiu és acompanyar als documentalistes durant el llarg camí que implica crear una pel·lícula documental, facilitar la seua assessoria i ser un suport perquè els projectes acaben sent una realitat en les pantalles de cinema.

Igual que la passada edició, DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys de València com a seu principal, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Berlanga de la Filmoteca valenciana. El certamen compta amb el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni i À Punt Mèdia com a mitjà oficial. Amb el suport d'IVACE Internacional, Productores Independents Audiovisuals Federades (PIAF), el Consolat de la República de Lituània a València, Col·legi Major Rector Peset, Fundació SGAE, Jameson i la col·laboració del Festival Internacional de Cinema Documental DocsMX.