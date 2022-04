Nuria Roca cuenta 'El programa de Ana Rosa' cómo concilia el trabajo con su vida personal: "Juan y yo nos organizamos muy bien"

La serie Madres. Amor y vida, basada en los sucesos del Hospital Los Arcos es una de las ficciones más esperadas. La cuarta temporada, que llega el próximo viernes a Prime Video, contará con nuevos personajes, entre los que se encuentra Nuria Roca.

Roca, que encarna a una cirujana bastante exigente, ha visitado este jueves El programa de Ana Rosa para comentar en qué consistirán los ocho episodios de la ficción. Además, también ha conversado con Joaquín Prat acerca de la conciliación familiar.

En esta ocasión, la serie se centrará en los problemas del personal médico, aunque no se dejará de lado a los pacientes, pues sus incidentes también afectan sobremanera a la manera de actuar de los sanitarios. La cuarta temporada se ubica temporalmente en la etapa postpandemia, por lo que los profesionales deberán volver a hacer frente a las interminables listas de espera y las dificultades que ha dejado la Covid-19.

El presentador del matinal no ha podido obviar que Nuria Roca es una mujer pluriempleada y, por ello, ha querido preguntar cómo concilia su vida personal como la laboral. "Con ayuda, no lo voy a negar, porque si no sería imposible. Y buena organización de equipo familiar", ha resaltado Roca.

"Juan y yo nos organizamos muy bien. No nos cuesta nada hacer lo que nos toca en cada momento. Unos días uno hace más y otro menos. Y durmiendo poco", ha destacado Nuria Roca.