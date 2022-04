El ingreso de Antonio Resines tras contagiarse de Covid-19 sacudió a todo el país, que ha crecido viendo al actor en las pantallas de televisión y cine. Ahora, tras haber superado la enfermedad, Resines se encuentra promocionando su nueva aventura profesional en los distintos medios de comunicación.

Este jueves, el intérprete se ha sentado en el sillón del Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha sido recibido con los brazos abiertos por Joaquín Prat. Durante su conversación, el actor ha recalcado la encomiable labor de todo el personal sanitario que lucha cada día por acabar con la pandemia.

"Estoy vivo de milagro", ha comenzado el actor para, inmediatamente, rectificar: "Bueno, de milagro no. Porque hay gente muy buena y muy preparada en la sanidad de este país que hacen auténticas maravillas. Hay que estar muy agradecidos porque se la juegan. No somos conscientes de que están todos los días expuestos a ese virus. Las UCI son un lugar de contaminación brutal".

Así, el actor ha destacado el trabajo de los médicos y también ha recordado el inestimable trabajo de los limpiadores de los centros sanitarios. De la misma manera, Resines no se ha olvidado de las nuevas medidas que implican el despido de miles de personas que fueron contratadas como refuerzo ante la avalancha de ingresos en los hospitales.

"Hay gente que son auténticos científicos que están salvando vidas. Con 40 años, que lleves 20 trabajando en un sitio es porque eres bueno. Pero no tiene un contrato fijo, se lo renuevan cada seis meses. Hablé con el consejero, Ruiz Escudero, y me dijo que iban a renovar a parte de la gente Covid, pero no a todo el mundo", ha anunciado el actor.

"Si nos gastamos el dinero de los impuestos, hagámoslo bien. Una de las cosas buenas para gastarlo es sanidad porque, tarde o temprano, a todos nos va a tocar algo y mejor que esté todo en condiciones", ha destacado Antonio Resines.

Respecto a su estancia en la UCI, donde pasó 36 de los 48 días de su ingreso, el actor ha señalado que ha tenido "varios accidentes" en los que ha estado "a punto de palmarla". Además, Resines también ha recalcado que recuerda cada uno de los sueños que tuvo durante su paso por el hospital: "Es un tipo de alucinación del que, no sé por qué, se acuerda todo el mundo".

El matinal ha mostrado a Antonio Resines algunas imágenes en las que compañeros de profesión como José Sacristán, Jorge Sanz o Santiago Segura enviaban sus deseos de recuperación mientras el de Los Serrano se encontraba gravemente enfermo. Resines ha señalado que le ha sorprendido la enorme preocupación de todo el mundo por su estado de salud.

Al despedirse de Joaquín Prat, reconocido hincha del fútbol y del Real Madrid, el actor ha reconocido estar más tranquilo que en el día de ayer, miércoles 6 de marzo, pues el equipo merengue se enfrentaba al Chelsea: "A Benzema le ponía un piso en Moratalaz". Finalmente, Antonio Resines ha resaltado que, en el caso de pasar a la semifinal de Champions, preferiría que el Real Madrid de Ancelotti se enfrentase al Atlético de Madrid.