Iker Jiménez continúa solo al frente de Cuarto milenio y Horizonte, programas que normalmente presenta junto a su mujer, Carmen Porter. Sin embargo, la Covid ha hecho que la periodista tenga que estar confinada.

Alma, la hija de 10 años del matrimonio, también se contagió, pero ya ha dado negativo y puede retomar sus clases. Pero su madre sigue dando positivo desde finales de marzo, por lo que aún no puede reincorporarse al trabajo.

"Yo, por fortuna, puedo estar aquí, Carmen no y le mando un fuerte abrazo. Lo haremos lo mejor que podamos", comentó Iker Jiménez por aquel entonces.

Pero es evidente que él es el que más nota su ausencia, pues valora muy positivamente su labor en el programa. Y, por si quedaba alguna duda, quiso alabarla mientras aún seguía en casa.

"Estamos fuertes, estamos con ganas y pronto estará aquí Carmen para hacer el que es su programa", comentó. "Me lo he pasado en grande, como siempre, aunque he echado en falta a Carmen y esa salsa que pone ella, que es particular, es su visión".

"Os voy a decir un secreto sin que me oiga", añadió después. "Haciendo una media, siempre son las noticias y lo viral lo que más éxito nos da. Por lo menos de cara a vosotros, a la audiencia".