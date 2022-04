Cvirus.- La Infermeria de València demana mantindre les mascaretes en interiors amb molta concentració de persones

En eixe sentit, recorda la necessitat de "no baixar la guàrdia i apel·la a la responsabilitat per a evitar un altre augment dels contagis vinculat a una possible massificació de l'estiu, als nous ceps del virus i les seues possibles mutacions". "La relaxació de les mesures ha de ser moderada i coordinada amb el nivell de vacunació i d'immunitat de ramat", reitera.

Així, assenyala que durant els últims dos anys "el COENV ha anat alertant del perill de la transmissió de virus abans de cada ona de contagis, com va ocórrer durant el Nadal o durant l'inici de l'estiu, però no se'ns va escoltar i finalment va acabar arribant amb el major nombre d'infectats i morts".

En eixe sentit, recalca que les professionals disposen del millor indicador per a detectar la incidència de la transmissió del virus, pel seu contacte directe amb els malalts", però apel·la a la "postura de compromís social i individual de la població per a evitar que augmenten els contagis i les morts".

La presidenta del COENV insta les administracions al fet que "augmenten la freqüència d'horaris del transport públic al màxim per a evitar les aglomeracions, garantint una adequada ventilació, així com el compliment per part de la població de les mesures preventives".

Recorda a més que la mascareta ha evitat moltes infeccions respiratòries i hi ha perill que altres virus com el de la grip proliferen. Per açò, aconsella regular les restriccions als actes "en funció de la saturació hospitalària i en Atenció Primària i tenint molt en compte l'índex d'ocupació de les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de cadascun els hospitals de la Comunitat Valenciana i la disponibilitat de mitjans humans i materials amb els quals es comptaria per a fer front a una altra onada".

"Si tornem a relaxar-nos, a més dels despietats efectes sobre la salut pública, augmentaran les catastròfiques conseqüències econòmiques en els sectors més afectats per la crisi del coronavirus", redunda la presidenta del col·lectiu d'Infermeria.