Eric Ruiz sobrepasa los 5 millones de suscriptores junto a su hermano Javi en el exitoso canal deportivo XBuyer

A sus 20 años, Eric Ruiz ha conseguido hacerse un notable hueco dentro del inmenso mundo de YouTube tras casi 9 años en los que, junto a su hermano mayor Javi, han sabido acercarse a su público (mayoritariamente juvenil) de una forma natural y divertida, propia de ambos. A día de hoy, podría decirse que conducen uno de los canales más potentes a nivel de entretenimiento deportivo, entre otras cosas, con una expectación en los últimos años de más de 5,2 millones de suscriptores.

El youtuber catalán hizo su primera aparición en la plataforma a los 11 años desde el canal de su hermano, XBuyer. Desde ahí, aparece periódica y esporádicamente en algún que otro vídeo hasta que ambos se dan cuenta del buen feedback que Eric había establecido con los miembros suscritos por aquel entonces en el canal. Juntos, deciden embarcarse en el proyecto y sin ninguna duda, el resultado final ha superado con creces sus expectativas y su sueño de poder convertir un hobby familiar en su principal trabajo.

Curiosamente, no son solo Javi y Eric los youtubers de la familia. Sus padres y los dos sobrinos de los hermanos, incluso sus hermanas mayores, suelen hacer alguna que otra aparición en sus vídeos, llegando hasta crearse un canal aparte el padre de los chicos, conocido como Papá Buyer por toda la comunidad.

Y es que los Buyer son como son, transparentes. "Somos iguales y no nos cuesta mantener nuestra vida privada pública, porque es igual la vida privada que la pública. Obviamente algunas cosas te las tienes que callar, pero ya me entiendes", contestaba cuando se le preguntó el por qué de la exposición de su familia ante los medios de comunicación cuando normalmente es al revés, y cuando son los propios personajes públicos los que tratan de mantener sus vidas privadas en el anonimato.

Pero, ¿qué tienen de especial los vídeos de estos dos chicos para atraer a tantos aficionados del fútbol y el deporte a su canal? Además del buen rollo y la energía que desprenden, los Buyer han creado una sección en la cual, tras haber ingeniado una serie de pruebas en el campo a modo de competición y juego, han conseguido que grandes estrellas futbolísticas de un gran reconocimiento nacional e internacional quieran participar en sus vídeos. Messi, Neymar, Morata y Ronaldinho, son solo algunos ejemplos de la lista que manejan y que su éxito entre los espectadores no deja que pare de crecer.

La verdad es que le pongo bastantes ganas. Yo creo que esto me puede dar vida fuera de YouTube

Eric nos cuenta que otro de los hits de su canal, es la participación que tiene en La Élite. "La Élite es un grupo de creadores que a través de crear vídeos se hicieron amigos, amigos de verdad, y que bueno, al ver que conectaban tanto pues siguieron haciendo vídeos y más vídeos hasta que llegó el canal de La Élite; que a día de hoy está en stand by, no subimos vídeos", así nos lo aclara para quien no lo sepa; aunque en la entrevista, concede dar en primicia la noticia de que puede que vuelvan a hacer vídeos juntos, que lo han estado hablando y que parece que la cosa puede volver a retomarse. "Estábamos hablando de volver, ya se verá. Tiene pinta de que sí".

Además de mantener un trabajo estable en los últimos años con el canal de YouTube, a su corta edad, Eric comienza un nuevo proyecto como emprendedor de su propia marca de ropa, Fake Gods, y espera que, si sigue yendo igual de bien que ahora, pueda pagarle una casa algún día. "La verdad es que le pongo bastantes ganas. Yo creo que esto me puede dar vida fuera de YouTube".