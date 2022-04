El PP acusa a Puig i Oltra de tindre un "pacte de silenci" i el president defensa l'autonomia judicial

En la sessió de control en Les Corts, Puig (PSPV) ha recalcat al PP que "no tinga cap mena de dubte: Aquest govern respecta la democràcia des de la a fins a la z i defensa l'autonomia judicial". Després, Oltra (Compromís) ha ensenyat una foto de la "cacera" contra ella en la qual apareixen l'expresident Francisco Camps; la fundadora de Vox València i denunciant contra ella, Cristina Seguí, i el director de Ribera Salud, Alberto de Rosa.

Durant la seua intervenció, la síndica 'popular', Mª José Catalá, ha exigit a Puig que prenga cartes en el cas d'Oltra, advertint que "hi ha indicis seriosos de tapar un cas d'abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu exmarit". "I no ho diu la dreta, ho diu un jutge", ha subratllat sobre la petició d'un jutjat de València que el TSJCV impute a la consellera d'Igualtat per presumpte encobriment.

La també 'número dos' del PPCV ha assegurat que Oltra està "sobrepassada" i Puig "lligat de peus i mans" per les presumptes irregularitats en ajudes concedides a empreses vinculades al seu germà, Francis Puig, que està citat a declarar per aquest cas al maig.

"Això del seu germà no pinta bé", ha insistit, i ha retret que "els que venien a donar lliçons estan tapant-se mútuament les vergonyes". A més, ha preguntat a Puig si l'Advocacia de la Generalitat es personarà en el cas del seu germà, afirmant que "si pensa que tot està bé, no tindrà cap dubte a fer-ho".

En aquesta línia, Catalá ha recordat a Puig i a Oltra alguns dels seus "mantres" quan estaven en l'oposició i que deien a Rita Barberá i altres càrrecs 'populars', com que els partits han de tindre un comportament ètic, que les responsabilitats polítiques no es poden assumir només quan hi ha una decisió judicial o que "no es pot tindre el cap en la gestió i els peus en el jutjat". "On està la decència? Es recorden del 'tornen els diners'?", ha rematat.

L'ADVOCACIA ES PERSONARÀ "QUAN SIGA OPORTÚ"

Com a rèplica, el president ha enlletgit al PP que allò que més li preocupe en la situació actual siga "si l'Advocacia s'ha de personar en el cas que hi ha contra una empresa determinada". "No patisca, en el moment en el qual siga oportú no hi haurà cap problema en què la Generalitat es persone", ha afegit.

També ha reiterat que el Consell "en tot moment ha actuat correctament en aquesta qüestió" i que el PP "ja ha perdut sis querelles i no té projecte polític per a la Comunitat". Per contra, ha defensat que "aquest és un govern honrat i sobretot defensa a les persones".

Així ha rebutjat Puig les crítiques d'"infern social", destacant que la regió ja està per damunt de la mitjana europea en inversió social, encara que ha reconegut que tot és millorable com apunten els últims informes del Síndic de Greuges.

OLTRA MOSTRA LA FOTO DE LA "CACERA" CONTRA ELLA

Per part seua, Oltra ha assenyalat en la seua resposta que "en tota cacera s'ha de seguir la pista dels diners, que en aquest cas porta a un camí de roses amb moltes espines". Des del seu escó ha ensenyat una foto en la qual apareixen Camps, Seguí i De Rosa en l'estació d'Atocha.

Ha recordat que Camps va nomenar el germà d'Alberto de Rosa, Fernando de Rosa, com a conseller de Justícia, així com que Ribera Salud ha perdut "ingressos milionaris" per la reversió a gestió pública de departaments sanitaris en els últims anys, i que la germana de tots dos és Carmen de Rosa, la presidenta de l'Ateneu Mercantil on es va organitzar un acte amb la presència de Teresa, la menor que va denunciar els abusos del seu exmarit. "Unisquen els punts", ha dit.

De Cs, la síndica Ruth Merino ha advertit sobre les queixes al Síndic de Greuges relacionades amb les conselleries de Sanitat i Igualtat en les quals "urgeix abordar moltes mancances". "Totes dues conselleries són reincidents. Vostés diuen que prenen nota, però no han sigut complides els suggeriments", ha criticat.

Puig ha respost que "el camí per recórrer és llarg", però "no es pot pensar que les grans transformacions es produiran de manera disruptiva" ni "oblidar d'on venim". "No ens podem donar per satisfets", ha agregat, i ha defensat la institució del Síndic perquè suposa "qualitat democràtica".

En la rèplica, Merino ha insistit que l'informe és "demolidor" i a demanar les dimissions tant de la consellera Ana Barceló com de Mónica Oltra, ja que veu impossible "obviar les sospites que recauen sobre la vicepresidenta". "No és exemplar", ha asseverat.

Ja en la contrarèplica, Puig ha repetit que està demostrat que "l'estat social valencià va a millor" amb "dades que igual el molesten" a l'oposició. Quant al cas de l'exmarit d'Oltra, ha recordat que "la vicepresidenta ha donat explicacions ací", en Les Corts, i ha defensat el dret a participar i discrepar dels processos judicials.

El president també ha rebutjat les crítiques de la síndica de Vox, Ana Vega, i el seu advertiment que està "obligat" a dimitir i convocar eleccions sense "cap canvi de cromos" per uns casos que ha dit que li fan avergonyir-se. "Vergonya aliena és la que ens fa passar vosté cada vegada que puja a la tribuna", ha assenyalat.

A ALEMANYA "NO ENTENEN" QUE EL PP PACTE AMB VOX

És més, Puig ha assegurat que en el seu viatge dels últims dies a Berlín a una fira hortofructícola, "els càrrecs institucionals alemanys no entenien com el PP li dona recer a l'extrema dreta". Ha reiterat que "el que menys interessa" a la Comunitat ara és una convocatòria electoral i que Vox està "en la destrucció".

En una altra rèplica, el vicepresident segon, Héctor Illueca (Podem), ha acusat a Vox d'intentar convertir el parlament "en un abocador" i al seu diputat José Mª Llanos de cobrar durant anys d'un "quiosquet", com va publicar fa uns dies 'eldiariocv.es'. Llanos ha demanat la paraula per a defensar-se, recalcant que "no hi ha cap denúncia" i que en la fundació FUNDAR hi havia "molts càrrecs de Compromís i el PSOE".

COMPROMÍS: "NI UN PAS ENRERE" D'OLTRA

Des de Compromís, Papi Robles ha iniciat la seua al·locució fent broma sobre "com està el pati" aquest matí. I és que la bancada de la dreta ha interromput en diverses ocasions als oradors, fins al punt que el president de Les Corts, Enric Morera, ha advertit: "És impossible, és una falta d'educació, de respecte i formes parlamentàries. Si algú no es pot contindre, que abandone l'hemicicle".

Robles ha asseverat que Oltra no donarà "ni un pas enrere" enfront de la "dreta corrupta" que "té molta por del que se'ls pot traure". "Els jutges han d'investigar i les persones en política hem de donar explicacions tantes vegades com faça falta i on faça falta", ha asseverat, i ha llançat un "avís als navegants de la mentida: Fracassaran".

"Fracassaran com amb Nomdedéu, amb Brancal, amb Trenzano i amb els regidors de l'Ajuntament de València, fracassaran les seues mentides que acaben en res, mentre les nostres denúncies acabaven en consellers del PP a Picassent", ha recalcat apuntant a diversos càrrecs de la coalició. En la seua rèplica, Puig ha ironitzat amb què "aquest és clarament el nou PP que no ha vingut a insultar".