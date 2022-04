Carlos Baute no pasa por su mejor momento personal, y todo parece ser culpa de una mujer que está sobrepasando el límite de su fanatismo por él, tal y como contó en Madrid directo. Al parecer, esta admiradora exacerbada le sigue a él y a su familia, y, aunque interpuso contra ella una orden de alejamiento, han vuelto a verla.

Así lo contó el cantante este martes en Socios del espectáculo, programa del argentino Canal 13 al que entró para hablar de su gira. Sin embargo, el artista venezolano no pudo evitar tratar el asunto, pues su mujer le acababa de llamar por este tema.

"Es una situación muy lamentable. Le puse una orden de alejamiento. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado", declaró Carlos Baute.

"Estoy superagradecido, adoro, quiero, respeto y amo a mis fans. Pero, sin duda, hay límites", matizó. "Estoy muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez. Es una mujer. Tenemos mucho temor. Directamente, la jueza nos dijo que, si llega a acercarse, se la llevan presa".

"Justo me acaban de llamar del colegio. [Mi mujer] no está en casa, está en el colegio de los niños. Estoy muy preocupado, porque yo respeto a mis fans, pero las cosas tienen un límite", añadió. "No solo ha ido a mi casa, son muchas cosas. Y ahora estoy supernervioso, porque me acaban de interrumpir el ensayo. Era mi mujer, que me ha llamado siete veces para decirme eso".

Una de las presentadoras le preguntó si alguna vez trató personalmente con esta fan, como ha hecho en alguna ocasión con sus admiradoras, y esto ha hecho que se tomara demasiadas confianzas.

"Pues tuvimos una cena con todas las fans en Torrevieja (Alicante) en diciembre. Eso incluso está en la denuncia. Esa noche, cuando llegué al hotel, ella estaba entre todas las fans en el recibidor. Pero nada más", aseguró. "Además, mi abogado me ha dicho que no puedo comentar nada más. Pero sigo preocupado, y en cuanto termine llamaré a mi mujer".