El programa familiar 'Animalades' torna a la sobretaula del cap de setmana d'À Punt

A partir de la setmana vinent, l'espai s'emetrà dissabtes i diumenges en acabar l'informatiu 'Notícies migdia'. 'Animalades' és una proposta d'entreteniment amb reportatges combinats sobre animals, de 25 minuts, destinat a tota la família. L'objectiu és educar en el respecte i el benestar animal, per això s'aborden totes les branques temàtiques relacionades: salut, comportament, adopcions o teràpies, tant en animals domèstics com salvatges, destaca la radiotelevisió pública en un comunicat.

En 'Animalades' volen que els i les valencianes reconeguen els drets dels animals, aprenguen a respectar-los i valoren el paper que tenen en la societat actual. En cada programa es conten tres històries on es deixa patent que els animals no són joguets, no s'abandonen, que cal vigilar els naixements incontrolats, posar-los xip i no triar animals exòtics perquè la supervivència dels animals depén de nosaltres.

L'espai vol a més "potenciar les habilitats i destreses de persones i animals amb seccions que compten amb la col·laboració de les espectadores i espectadors".

'Animalades' mostra els llaços d'afecte entre el món animal i la família, l'aprenentatge a través de les emocions i el compromís social amb el civisme, la solidaritat i la diversitat.

El programa recorrerà, aquesta vegada sense la gosseta Lluna com a presentadora, totes les comarques valencianes per a "conéixer de prop les històries dels particulars, professionals i associacions que treballen amb animals i que estimen les espècies que conviuen amb nosaltres en el planeta", conclouen.