La guerra de la tortilla de patata llega al plató de 'El programa de Ana Rosa': Ana Terradillos y Patricia Pardo compiten por la mejor

Si los ingredientes de la tortilla de patata han supuesto grandes disputas familiares, ahora la batalla ha llegado hasta el plató de El programa de Ana Rosa, donde sus dos presentadoras han competido por cuál de las dos es mejor cocinera.

El pasado miércoles, el matinal contó con un experto gastronómico que explicó ante las cámaras que, en su receta original, la tortilla de patata no llevaba cebolla y que este ingrediente tan polémico se agregó más tarde.

Tras las anotaciones del experto, Ana Terradillos y Patricia Pardo se retaron a elaborar una tortilla cada una y ver cuál de las dos era mejor. Así, las periodistas han llevado al plató del matinal sus elaboraciones y, mientras que Patricia Pardo mostraba su tortilla, que contaba con pimiento, cebolla y chorizo, también ha resaltado que era imposible que su compañera hubiera hecho la suya.

"¿Pero quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantar la tortilla, le haya dado la vuelta a esto?", ha comentado Pardo, entre risas. Además, Terradillos ha señalado que también había pan, a lo que su compañera ha atacado: "¿Y de dónde lo has sacado, del mismo sitio donde has comprado la tortilla?".

"Ella no se lo cree, pero yo he hecho esta tortilla y he tenido la suerte del principiante", se ha defendido Terradillos, mostrando su obra a las cámaras, aunque también ha confesado que puso "la cocina como un Cristo".

La tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Tortilla de patata sin cebolla. Tortilla de patata con cebolla. Me gustan las dos. No me gusta ninguna.

Ambas han probado las dos tortillas y Pardo ha destacado que la de su compañera no llevaba huevo, sino huevina. Terradillos, sin embargo, ha destacado que le gustaba más la suya que la de Pardo: "Está muy buena, pero creo que la ha hecho Christian, no tú".