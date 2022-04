Kiko Rivera celebra 10 años en la música atacando a sus enemigos:"Algunos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto"

Hace ya 10 años que Kiko Rivera se lanzó a cumplir uno de sus sueños: llegar lejos en el mundo de la música. Ahora, el dj ha querido celebrar este especial aniversario acordándose de absolutamente todos, tanto para bien como para mal.

A través de su perfil de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha comunicado a sus seguidores esta gran noticia, y lo ha hecho mediante una foto de celebración acompañada por un texto que no ha dejado indiferente a nadie.

En el comunicado, Kiko Rivera comienza acordándose de todos los que han estado a su lado en este largo camino. "He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla", dice anunciando el aniversario.

"Allá por el año 2012 nadie creía en mí, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos. A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido el mismo y siempre seguiré siéndolo", dice orgulloso, con dardo incluido a todos los que dicen que ha cambiado.

Y lanza un ataque a esos falsos amigos que no han estado con él, ni están, a pesar de querer aparentar lo contrario. "Me han rechazado mucho y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto", declara el dj demostrando su pequeño enfado por este aspecto.

Sin embargo, de los que no se quiere olvidar bajo ningún concepto son todos aquellos que "sin dudarlo han colaborado" con él y se han convertido en parte de su familia "de una manera u otra".

"Gracias a cada uno de vosotros que me habéis apoyado durante estos 10 años. Vamos a por otros 10.", ha dicho para concluir su mensaje, asegurando que todavía le queda mucho por hacer.

Diferentes famosos, como Poty Castillo, Rafa Mir o Tutto Duran, han reaccionado a la publicación dejando sus mensajes, pero el más especial ha sido el de Rafa Mora. El amigo y colaborador de Sálvame ha comentado recordando su día de debut, al que se refiere "como si fuera ayer".

Kiko Rivera tendrá la oportunidad de celebrar estos 10 años en el mundo de la música mediante una gran noche el 28 de abril en Sevilla, donde actuará con artistas como Manuel Cortés, La Húngara o Los Rebujitos, entre otros.