Prop de 30.300 empleades de llar valencianes tindran la mateixa protecció laboral que la resta de treballadors

Les dades del Sistema Especial d'Empleades de Llar (Règim General de la Seguretat Social) del passat mes de març reflecteixen que a la Comunitat Valenciana hi ha afiliats 8.785 empleats i empleades de llar a la província d'Alacant, 3.557 a la de Castelló i 17.896 a la de València, segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat.

El conveni de l'OIT per a les treballadores i els treballadors domèstics defineix tant aquest tipus d'ocupació com els drets que s'han de garantir a les persones que realitzen aquesta tasca en l'àmbit de la llar, entre ells, la protecció per atur. A més, garanteix els drets perquè les empleades de llar gaudisquen de condicions "equitatives i no menys favorables que les aplicables a la resta de les persones treballadores respecte a la protecció de la Seguretat Social".

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat "el gran avanç que suposarà la ratificació d'aquest conveni per a un col·lectiu especialment vulnerable, sobretot dones i persones migrants, que sol ser discriminat en les condicions d'ocupació".

Segons les dades aportades pel SEPE, es tracta d'un sector "molt feminitzat", el 95,9% dels seus integrants són dones, i amb una alta concentració de treballadors/es estrangers (41,4%) molt superior a la mitjana general. Per tant, "donar cobertura a les persones emprades de llar és una qüestió de justícia i de compliment dels compromisos d'aquest Govern que no deixarà a ningú arrere", ha afegit la delegada.

El Conveni 189 assenyala, entre altres qüestions, que les persones treballadores hauran de ser informades sobre les condicions d'ocupació de forma adequada, veraç i comprensible, prioritzant el contracte escrit. També regula la igualtat de tracte amb la resta de les persones treballadores en general quant a descansos i vacances.

A més, el conveni determina que la legislació nacional contemple que els i les treballadores domèstiques migrants que siguen contractats en un país per a prestar servici en un altre, reben per escrit una Oferta d'ocupació abans de creuar la frontera, així com que regule les condicions de repatriació dels treballadors domèstics migrants per fi del seu contracte, i s'assegura la llibertat dels treballadors per a aconseguir acords amb l'ocupador sobre la seua residència en la llar de treball, els períodes de descans i la conservació dels seus documents de viatge i identitat.

Quant a la remuneració, s'estipula la percepció del salari com a mínim una vegada al mes, limitant la remuneració en espècie. Els ajustos legislatius que exigeix la norma internacional, després de la seua ratificació, es troben ja en procés.