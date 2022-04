Cvirus.- Fan servir realitat virtual per a determinar la pèrdua de memòria espacial en pacients amb covid persistent

Segons diversos estudis previs, els símptomes neurològics que acompanyen a aquesta dolència poden afectar a la memòria visoespacial, és a dir, aquella basada a memoritzar informació visual i de referències espacials, vital per a la localització d'objectes i per a recordar la ubicació d'aquest en l'entorn.

En aquest sentit, un equip de l'Institut ai2 de la UPV, liderat per Mª Carmen Juan, treballa ja per a adaptar tres sistemes de realitat virtual i augmentada desenvolupats per a l'avaluació de la memòria de localització espacial i l'ús d'estímuls visuals i olfactius per al seu ús en pacients amb covid persistent.

L'objectiu és determinar, en última instància, si els pacients amb aquesta dolència tenen un rendiment de memòria visoespacial significativament menor al de persones sense aquesta patologia, extraure resultats quant a edat i gènere, i posar-los a la disposició dels sectors que puguen beneficiar-se d'aquestes dades, explica la universitat valenciana en un comunicat.

El projecte, que va arrancar a principis d'enguany, s'està realitzant en col·laboració amb el Col·lectiu Covid persistent de la Comunitat Valenciana, el El Colectivo de Afectados por Covid Persistente d'Astúries i l'Associació Long Covid Aragón.

TEST AMB ESTÍMULS OLFACTIUS

Els tres dissenys en els quals està treballant l'equip format per les investigadores Mª Carmen Juan (ai2-UPV), Magdalena Méndez-López (Universitat de Saragossa) i Marta Méndez (Universitat d'Oviedo), entre unes altres, són: un sistema de realitat virtual amb Oculus Quest 2 per a testar la memòria visoespacial, un sistema de realitat augmentada que ajuda a recordar on se situaven certs elements a partir d'estímuls olfactius. I, finalment, un test de Corsi, que consta d'un tauler virtual amb poals, un test estàndard per al qual ara l'equip de l'Institut ai2 de la UPV ha desenvolupat una versió que es pot executar en ordinadors personals o online.

María Carmen Juan, investigadora de l'Institut ai2 i coordinadora del projecte, explica que "les tecnologies de realitat virtual i augmentada aporten una major validesa ecològica ja que les tasques que anem a dur a terme en els entorns virtuals o augmentats simulen situacions reals. A més, en els dos sistemes utilitzats en aquest projecte, l'usuari es mou físicament en el món real per a desplaçar-se en l'entorn virtual o augmentat". Tots es testaran en pacients amb covid persistent i persones sense aquesta patologia.

Per la seua banda, Marta Méndez, professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat d'Oviedo, destaca que "les alteracions de memòria del covid persistent s'han avaluat fonamentalment mitjançant qüestionaris en els quals les persones han manifestat les seues apreciacions subjectives sobre la seua capacitat de memòria, però precisem conéixer quin és l'abast real de l'afectació de memòria en aquestes persones".

A més, el component espacial de la memòria no s'ha explorat i tots els estudis se centren en memòria a curt termini. "Nosaltres avaluarem la memòria a llarg termini i consolidació d'aprenentatges, alguna cosa fonamental per a comprendre millor aquestes dificultats de memòria", afig.

Per a Magdalena Méndez-López, professora del Campus de Terol de la Universitat de Saragossa i responsable del Grup d'Investigació en Comportament, Salut i Tecnologies, són molt importants les avaluacions en format presencial, aprofitant que ara no existeixen limitacions quant als contactes socials.

"Amb les avaluacions presencials, es pot establir fins a quin punt a la persona li costa recordar informació en comparació de la majoria de les persones de la seua edat", explica, agraint el suport de les associacions de persones afectades que han facilitat la viabilitat del projecte.

El projecte és un dels tres concedits a la Universitat Politècnica de València per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en el marc de les ajudes urgents per a projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació per la covid-19.