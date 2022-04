Una mostra en l'Arxiu Municipal repassa els cent anys del Mercat Central a través de 35 imatges

El responsable de l'àrea, Antonio Manresa, juntament amb l'edil de Mercats, Lidia López, han destacat que es tracta d'una mostra "meravellosa que ens permet gaudir d'eixe passat centenari que té el nostre mercat". "Ens vam sumar a aquesta celebració aprofitant l'arxiu fotogràfic que tenim per a poder donar a conéixer als visitants la història del mercat, per la qual cosa convidem a tots els ciutadans a visitar-la", ha apuntat.

Per la seua banda, López ha ressaltat la vinculació que el Mercat Central té en la ciutat i la importància d'evolució dins de la història d'Alacant. Es tracta d'una selecció, segons ha explicat la responsable de l'Arxiu Municipal, Susana Llorens, de 35 fotografies distribuïdes en huit panells que s'exhibixen en els finestrals de l'edifici situat en el carrer Llauradors amb San Isidro.

En elles, es pot veure l'Antic Mercat del Moll, projectat per l'arquitecte Emilio Jover des de mitjan segle XIX, pròxim al passeig de los Mártires (Explanada) i la futura plaça de la Porta del Mar.

De la mateixa manera, les fotografies rememoren la construcció del Mercat d'Abastos, on es va posar la primera pedra l'11 de febrer de 1911, aprofitant la visita del rei Alfonso XIII a Alacant.

El president de l'associació de Comerciants dels Mercats Municipals, Francisco Alemañ, s'ha mostrat "satisfet" per aquesta iniciativa i ha apuntat que està "emocionat de veure la història del nostre mercat perquè pertany a la quarta generació de venedors de la meua família i vull agrair que l'Ajuntament ens està donant molt de suport".

La mostra continua amb algunes fotografies d'interiors i exteriors de llocs de carn, peix, saladures i de fruites i verdures, amb la seua millora en els anys huitanta per a donar millor servici, així com un recorregut per la tradicional Foguera del Mercat Central que planta el seu monument al costat de l'edifici del mercat.

Un dels espais més importants és el dedicat a les imatges d'un dels fets més recordats i tràgics viscuts per la ciutat d'Alacant, com és l'impacte del bombardeig el 25 de maig de 1938, durant la Guerra Civil sobre la ciutat i les que van caure sobre el Mercat que van causar més de 300 víctimes civils.

Aquesta exposició romandrà en els finestrals de l'Arxiu Municipal a la vista del públic fins al 5 de juny. Després, es traslladarà a les instal·lacions del propi Mercat Central on quedarà exposada, segons ha desvetlat López.