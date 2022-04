Jesús Rubio Gamo exalta en Dansa València "la complexitat de la senzillesa" amb 'Acciones sencillas'

El seu anterior muntatge, 'Gran bolero', amb el qual va visitar el festival de l'Institut Valencià de Cultura l'any 2019, va obtindre el Premi Max al millor espectacle de dansa 2020.

Per la seua banda, Alberto Cortés planteja en 'One Night at the Golden Bar', programada en Espai Inestable, una declaració d'amor cursi des d'una mirada 'queer'.

Des de l'imaginari de la figura de l'àngel, el coreògraf andalús es pregunta quina masculinitat ens governa, quines fragilitats i clevills no s'estan esmentant, quines identitats estan en un lloc vulnerable i com protegirem a aquests cossos quan criden públicament com se senten quan estimen.

La ballarina i 'performer' valenciana Sandra Gómez sempre ha sentit curiositat sobre l'aspecte físic de l'element sonor. Demà, en La Mutant, presenta la seua última exploració sobre aquest tema, 'Bailar al sonido', que tracta el so com una font energètica, la propagació de la qual implica un transvasament d'energia dirigit a alterar i afectar al cos de manera que puga modificar el seu estat i lloc.

"Aquest és un projecte que sorgeix d'estirar d'aquell fil en el qual ja havia entrat en peces anteriors, i que tant em segueix interessant: el del so com a ferramenta creativa, narrativa i generadora d'ambients, estats i emocions", afirma Gómez.

Culmina la programació de Dansa València per a aquest dijous una selecció d'espectacles de companyies valencianes que actuaran a l'aire lliure en la plaça Col·legi del Patriarca en horari d'aperitiu: Cia. Hastaqueacabe, Carlos Peñalver i EYAS Dance Project.

La companyia emergent valenciana Cia. Hastaqueacabe, integrada per Víctor Fernández (València) i Mayte Tortosa (Ontinyent), presentarà 'Yo-Yo', que explica la història de dos persones que busquen la seua identitat a través d'un viatge compartit.

DIÀLEG ENTRE COSSOS

Els seus comportaments i moviments creen un diàleg entre els seus cossos, que generen d'aquesta manera un caos ordenat que fa referència al moviment d'ascens i descens del joguet yoyó, i desemboliquen, així mateix, el desequilibri emocional que provoca la cerca de l'estabilitat.

Completen la programació Carlos Peñalver (Alacant), qui posarà de llarg la seua nova producció pròpia, 'Ciaccona', amb la pell ferida com a punt de partida i columna vertebral conceptual, i EYAS Dance Project, que conjuga a 'Júpiter & Jaguar' una sinergia de ferocitat, sensualitat i joc.