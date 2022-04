Con luz incorporada e inalámbrico, todo lo que necesitamos de un taladro doméstico está en este modelo de Cecotec de 80 euros

No hace falta desarrollar nuestro lado más manitas para necesitar una serie de herramientas básicas en nuestro hogar. Tampoco es necesario adquirir todo el catálogo de bricolaje si no vamos a dedicarnos a ello más de lo debido. Así, lo más habitual es que empleemos estos enseres para pequeños arreglos domésticos, para colgar cuadros o anclar muebles y para ajustar algún tornillo. Nuestra recomendación es que, si este es tu caso, apuestes por multiherramientas que te permitan cubrir todas las necesidades básicas en lo que a bricolaje y reparación se refiere sin tener que gastarte mucho dinero ni tener todo un arsenal de utensilios.

Otra de las pequeñas máquinas que merece la pena tener es un taladro puesto que, ya sea para colgar cualquier elemento decorativo o para sujetar un mueble, es necesario hacer agujeros con precisión. Aunque somos partidarios de optar por productos que no lo requieran para no tener que taladrar en superficies tan delicadas como azulejos, hay ocasiones que no tenemos más remedio. Pero, ¿es necesario llevar a cabo una gran inversión para dar con una buena herramienta? La respuesta es no y el catálogo de bricolaje de Cecotec nos da la razón: allí hemos encontrado el taladro Cecoraptor Perfect Drill 2020 Advance, un modelo completo, con portabrocas automático, luz de trabajo incorporada y autonomía de hasta 60 min... ¡por menos de 83 euros!

Este taladro cuesta poco más de 80 euros. Cecotec

Los aspectos técnicos

Además de un precio asequible muy a tener en cuenta si queremos un taladro casero, el CecoRaptor Perfect Drill 2020 Advance tiene prestaciones muy interesantes que ofrecernos. Para empezar, cuenta con una batería intercambiable de 20 V y 2000 mAh intercambiable, que podremos usar para otras herramientas de la gama siempre que sean del mismo voltaje; lo que aporta una gran capacidad de transmitir potencia de manera controlada (se regula de manera sencilla con 25 pasos de apriete más una velocidad para taladrar y un ajuste de dos marchas).

Gracias a su diseño, es ideal para trabajar cómodamente y de manera prolongada. Con revestimiento en el mango para una manipulación segura y un interruptor de cambio de giro derecha-izquierda con bloqueo, incluye una pinza de fácil sujeción. De este modo, preserva en todo momento nuestra seguridad mientras lo manejamos para que lo hagamos sin miedo.

Como extra, incluye una luz LED de trabajo incorporada que se enciende al accionar el gatillo, para trabajar con mayor precisión en cualquier lugar y a cualquier hora, incluso en las zonas de trabajo más oscuras, y a pesar de que esté oscureciendo o sea de noche.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.