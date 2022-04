Este fin de semana de inicio de Semana Santa proponemos seis planes y un añadido: el espíritu de Lubitsch para afrontar la guerra con humor; la recuperación de una opereta española estrenada en Londres; una gala solidaria con los que se ocupan de despertar una sonrisa; la primera edición de un festival documental muy literario; una fiesta por todo lo alto para bailar sin parar; y el regreso de un musical en que el sueño es conseguir la fama. Una vez completados todos ellos, nos iremos de compras a un mercadillo muy madrileño y exclusivo.

1. Teatro. 'Ser o no ser' en el Teatro La Latina

Juan Echanove y Lucía Quintana protagonizan 'Ser o no ser' Sergio Parra

El Teatro La Latina parece trasladado estos días a la Varsovia de finales de los años treinta, donde transcurría la famosa comedia de Ernst Lubitsch, To be or not to be (1942). En aquella película, auténtica joya del director alemán, se narraban las peripecias de una compañía teatral que tenía previsto estrenar una obra sobre la Gestapo, justo cuando Hitler invadía Polonia iniciando la Segunda Guerra Mundial.

No hay que perder de vista el momento en que se estrenó la película de Lubitsch, cuando buena parte de Europa se hallaba todavía bajo el poder nazi y aún no se sabía si triunfaría el totalitarismo sobre la libertad. La obra no es sólo una comedia en contexto de guerra, sino también un homenaje al propio teatro, a los cómicos y a todos los que en tiempos difíciles empuñan sus inofensivas armas y consiguen sacar del sufrimiento un momento de entretenimiento y esperanza. Pero quién nos iba a decir que en 2022 llegaríamos un paso más allá, y tendríamos a un actor ucraniano liderando la resistencia de un pueblo frente al invasor, empuñando esta vez armas de verdad y solicitándolas a los países que pueden y deben auxiliarle.

Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro, son los intérpretes de esta notable producción que cuenta con una escenografía simple pero versátil y una estupenda iluminación. Las transiciones se manejan con cuidada ambientación sonora y unos audiovisuales resueltos con mucha gracia. Todo fluye con soltura en esta Varsovia cañí.

La obra alcanza mayor sutileza en el humor a partir del segundo tercio de la función, consiguiendo alguna escena de comedia realmente destacable. Juan Echanove dirige la obra e interpreta -con la voz un tanto afectada, al menos cuando asistí a la función- al receloso primer actor que se ve en la tesitura de hacer el mejor papel de su vida, precisamente para salvar la suya y la de sus compañeros, y así salir del mayúsculo embrollo en que están metidos.

La comedia posee una estructura de comedia perfecta, que tiene como punto de partida el genial argumento del escritor y guionista húngaro Menyhért Lengyel, autor también de otras obras maestras de Lubitsch como Ángel (1937) y Ninotchka (1939). La adaptación corre a cargo de Bernardo Sánchez, a partir de la versión teatral de Nick Whitby, estrenada en Broadway en 2008.

Saludos tras la representación de 'Ser o no ser' en La Latiina Adolfo Ortega

Las banderolas nazis que se descuelgan desde los palcos laterales de La Latina, así como las cruces gamadas que bailan en proyecciones sobre el telón o el paseo de uniformes de la SS, producen la inquietante sensación de un símbolo asociado al horror, empleado aquí como atrezzo de una comedia. La sátira como instrumento para redimir el horror de la guerra, como una parodia al nazismo.

Estará en el Teatro La Latina hasta el Domingo de Resurrección, 17 de abril.

2. Opereta. 'The Magic Opal' de Isaac Albéniz

Escenografía de Paco Azorín para 'The Magic Opal' en el Teatro de la Zarzuela Elena del Real

El Teatro de la Zarzuela mantendrá en cartel hasta el Domingo de Ramos, 10 de abril, la recuperación escénica The Magic Opal de Isaac Albéniz, tras haberse estrenado en España hace 128 años, en este mismo escenario. Desde entonces nunca se había repuesto, así que la ocasión es una auténtica oportunidad, tratándose de uno de nuestros músicos más insignes.

La obra se había presentado en lengua inglesa en 1893, en el Lyric Theatre de Londres, durante la etapa en que el compositor centró su trabajo creador en esta ciudad. De música inteligente y divertida, esta opereta demuestra la enorme variedad y versatilidad de Isaac Albéniz, situándolo entre los grandes compositores internacionales. A Guillermo García Calvo, director musical de la función, no le cabe duda de que “en conjunto se trata de una bellísima obra, exquisitamente instrumentada, que sirve de soporte perfecto al ambiente mágico de una historia de ingenio y humor shakesperianos”.

Un momento de 'The Magic Opal' de Isaac Albéniz Elena del Real

El público tendrá ocasión de disfrutar con un montaje innovador de Paco Azorín, dirigido al espectador del siglo XXI a través de un lenguaje audiovisual contemporáneo. “El espacio que va a contener esta escenificación es, sobre todo, onírico y simbólico: un inmenso cubo repleto de puertas en todas direcciones que crearán ora un laberinto inescrutable, ora un paradisíaco paisaje ideal para el amor”. Así define Paco Azorín su propuesta escenográfica.

La historia, desarrollada en clave de comedia de enredos, gira en torno a la búsqueda del amor y a la irresistible cualidad de un ópalo mágico cuyo poder estriba en que todo aquel que lo toca cae perdidamente enamorado de quien lo posee.

Como indica Francesc Cortés en un artículo publicado sobre esta obra de Albéniz, “la opereta, tanto en su versión inglesa como en la francesa, no pretendía convertirse en ‘obra de arte’ perfecta e inalterable. Sus objetivos principales eran la diversión, suscitar la empatía del público y llenar las salas de espectáculos. La risa siempre ha sido una necesidad para escapar del miedo y de los problemas.” Con ese espíritu debemos acercarnos al Teatro de la Zarzuela para comprobar si esa pretensión sigue cumpliéndose.

3. Musical. 'Fama' regresa al teatro EDP de Gran Vía

El musical 'Fama' se representa en el Teatro EDP de Madrid FernandoV

Es uno de los musicales más exitosos y populares de la historia y lo tenemos en Madrid desde principios de marzo, en el Teatro EDP Gran Vía. Estamos hablando de Fama el musical, ambientada en la escuela de artes escénicas más conocida de Nueva York. Una adaptación de la película y la popular serie de televisión de los 80, que quiere conectar con las nuevas generaciones y reencontrarse con quienes ya vivimos aquella época, porque tenemos unos añitos.

La última vez que Madrid pudo disfrutar de este espectáculo fue en 2006. Mantuvo el título un año en taquilla arrasando en ventas y consiguiendo situarse como Primer Clasificado en el ranking de la temporada. Han pasado 16 años y la producción que se presenta en la Gran Vía es completamente nueva, en cuanto a la adaptación del texto original, arreglos musicales y orquestación, coreografía, diseño de vestuario, iluminación y, por supuesto, elenco. Sin embargo, mantiene la esencia que le ha hecho triunfar en los escenarios del mundo entero.

Un momento del musical 'Fama' en el Teatro EDP Gran Vía FernandoV

En 1980 se estrenaba la película Fama, de Alan Parker, con una trama dinámica y una banda sonora pegadiza. Dos canciones de esta película compitieron por el Oscar a la Mejor Canción Original, hecho bastante extraño.

En España la serie fue estrenada por Televisión española en 1983 y alcanzó una popularidad extraordinaria, emitiéndose de manera semanal los domingos a eso de las cuatro de la tarde, justo a la hora en que amanecía para algunos jóvenes. Más recientemente, de 2008 a 2010, se emitió Fama, ¡a bailar!, un talent show televisivo presentado por Paula Vázquez que se retomó en 2018.

Una frase quedó para el recuerdo acuñada desde los ochenta: “Tenéis muchos sueños, buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor", que decía la profesora con su vara, en lo que más bien parecía el ingreso en la Academia de los Marines.

4. Cine. Festival DocDoc de documental y literatura

Mark Twain protagoniza uno de los documentales del Festival DocDoc Cedida

Cineteca Madrid, celebrará, entre el jueves 7 y el domingo 10 de abril la primera edición madrileña del Festival DocDoc de Documentales y Literatura. Durante cuatro días, Cineteca será el escenario de un novedoso modelo de festival que apuesta por la vinculación de cine documental y literatura. La fórmula consiste en proyectar películas documentales y, tras ello, celebrar diálogos en profundidad con relevantes autores y artistas.

El origen de esta iniciativa, ideada por Antonio Lucas y Gerardo Marín, nace de la necesidad de encontrar películas documentales donde los narradores, filósofos, dramaturgos, poetas y demás agentes vinculados al ámbito literario fuesen los protagonistas del trabajo, para así permitir al público descubrir más aspectos sobre sus autores favoritos.

La película con la que arrancará DocDoc 2022 en Cineteca el jueves 7 de abril será Kurt Vonnegut: Unstuck in Time (2021), de Robert B. Weide y Don Argott. Cuando era un veinteañero, Weide se acercó al protagonista, el escritor Kurt Vonnegut, y le ofreció hacer un documental sobre él. El trabajo planeado no parecía finalizar nunca y se convirtió en una suerte de ‘work in progress’ que es lo que se captura en este documental. Ángeles Caso y Carlos Zanón conversarán sobre el valor de la amistad tras el film.

Otro de los momentos más interesantes será el viernes 8, a las 18 horas en la Sala Azcona, con un documental sobre Mark Twain de Ken Burns (2002). Aprovechando que se cumple el aniversario de la publicación de las obras completas de Twain en 1922, se proyectará este documental inédito en España, dirigido por uno de los grandes nombres del género, nominado al Oscar en dos ocasiones. En la mesa redonda posterior Arturo Pérez-Reverte conversará con su editora, Pilar Reyes.

El sábado se programará Leonard Cohen: Bird on a Wire (1974), de Tony Palmer. La película documenta la atropellada gira del cantautor canadiense en la primavera de 1972 por Europa e Israel. Un tour que el propio artista llegó a considerar maldito. Soleá Morente, Lara Moreno y Ray Loriga, charlarán como fin de fiesta.

Otros protagonistas serán: James Joyce y ese libro que nadie consigue acabar, Ulysses, sobre el que hablará Juan Manuel de Prada el domingo por la mañana; y un documental sobre el gastrónomo y viajero Anthony Bourdain. Manuel Jabois conversará con Andoni Luis Aduriz bajo el título La cocina hacia Ítaca, el domingo por la tarde.

5. Infantil. Gala Saniclown en el Teatro Circo Price

La gala Saniclown apoya a los payasos que trabajan en hospitales Siro Lopez

Los payasos de Saniclown son profesionales especializados en la técnica de clown orientada al acompañamiento de las complejas situaciones hospitalarias que sufren los niños ingresados. El objetivo de Saniclown es contribuir al bienestar emocional de los pacientes, de sus familiares y de los trabajadores de la salud, humanizando el entorno hospitalario a través de técnicas de clown, artísticas y poéticas.

Será el cuarto año que se celebre la Gala Saniclown en el Teatro Circo Price, una propuesta poética entre circo, humor y magia que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril, en el marco del ciclo Price en Primavera. Se trata de una ocasión para divertirse en familia con artistas de reconocido prestigio internacional que donan su arte para que la belleza llegue a los hospitales, y además contribuir con la misión de Saniclown. También nosotros podremos contribuir con esta iniciativa, adquiriendo las entradas para el espectáculo, que además resultará tan ameno como en ediciones anteriores.

La divertidísima clown Monsalmon ejercerá como maestra de ceremonias de esta Gala en la que nos sorprenderemos con la rueda Cyr de Suzon Gheur, la magia y ventriloquía de Jaime Figueroa, los portes acrobáticos de la compañía Tókà, la escalera aérea de la compañía Peto a Peto, el verticalismo de Libby Halliday, el mimo de Siro López y Marcelo David Ndong.

Saniclown cumple cuatro años como iniciativa solidaria Cedida

Saniclown comenzó su actividad en el año 2004 visitando a los niños ingresados en el Área de Oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Desde entonces está presente de forma regular en tres hospitales públicos de Madrid, en pediatría y con adultos. Mantiene una programación especial para el canal de televisión gratuito del Hospital Niño Jesús. También realiza talleres de terapiaclown para mayores en centros de día y ha colaborado de manera internacional en proyectos en África, realizando intervenciones con colectivos en riesgo de exclusión social.

6. Dance y música electrónica. Fiesta SuperMartxé 2022

Macrofiesta de Nochevieja en la sala Fabrik. ARCHIVO

La fiesta SuperMartxé marcó una época en Madrid en el mundo del dance y la música electrónica, desde su primera edición en 2007, y luego tuvo continuidad en Ibiza dándose a conocer a medio mundo. Ahora regresa con la misma identidad que la vio nacer: energía, color y una brutal puesta en escena.

El sábado 9 de abril Supermartxé se vuelve a dar cita en Fabrik con los DJs que marcaron época en la escena electrónica nacional: Javi Reina, Juanjo Martín, Taito Tikaro y Andre Vicenzzo. Fabrik es una de las macrodiscotecas más grandes del país y del mundo -creo que se necesita un mapa para orientarse allí. Es ampliamente conocida debido a la alta calidad de su programación y la espectacularidad de sus sistemas de iluminación, vídeo y sonido. Estas características conseguirán que esta nueva edición de Supermartxé mantenga y supere la calidad de los últimos montajes, contando con los últimos recursos tecnológicos y efectos especiales.

La fiesta SuperMartXe se celebra este año en Fabrik Cedida

En 2019 Fabrik amplió sus instalaciones para llegar a contar con 6 salas: Main Room, Satélite Area, Club Area, Crystal Dome, Open Air y Hangar. El escenario principal tiene capacidad para 2.000 personas y posee un nuevo sistema de sonido de la marca Tecnare Sound Systems.

En Fabrik han pinchado DJs internacionales del house y el techno, como: Carl Cox, Richie Hawtin, Laurent Garnier, Amelie Lens, Charlotte de Witte, FISHER, Black Coffee, Marco Carola, Oliver Heldens o Deadmau5, entre otros.

De compras. El Mercadillo del Gato

El mercadillo del gato se celebra en el Hotel Palace Cedida

El Mercadillo del Gato vuelve en una edición repleta de nuevas tendencias a Madrid, para estrenar y llenar de color la primavera -si es que se marcha el frío de una vez- y presentar lo último de esta temporada en moda femenina y masculina, complementos, accesorios, artesanía, joyería, cosmética, bisutería y decoración, entre otros.

Mercadillo del Gato en Madrid Cedida

Los organizadores animan a estrenar "la primavera con las últimas novedades en moda femenina, masculina, complementos y una amplia selección de joyería y bisutería con las que podrás darle un nuevo aire a tu armario. Todas las tendencias que llegan para esta primavera estarán, en primicia, en el Mercadillo del Gato, blazers oversize, flecos, looks en color block y prendas con colores que pisarán fuerte en esta temporada, como el amarillo o los colores pastel".

Se trata de una manera diferente de comprar, alejada de las grandes superficies, con marcas nicho, exclusivas limitadas y productos artesanales que son un verdadero lujo.

La cita tendrá lugar en el hotel más emblemático de la capital, The Westin Palace. Del 7 al 10 de abril de 11.00h a 21.00h con horario continuo.