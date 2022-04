'Ya son las ocho', obligada a disculparse por las palabras de una colaboradora sobre Guernica: "Fue un mal uso de la libertad de expresión"

Después del revuelo formado a raíz del comentario de la periodista María Jamardo en Ya son las ocho sobre el bombardeo de Guernica, el programa, a través de su presentadora, Sonsoles Ónega, se ha visto en la obligación de pedir disculpas a la audiencia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó este martes el bombardeo de Guernica en su intervención ante las Cortes para recabar una mayor implicación de Occidente tras la invasión de Rusia de su país: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

Con estas palabras, Zelenski, que viste camisa militar, se dirigió al pueblo español por videoconferencia en un acto en el Congreso después de haberlo hecho en días anteriores en una veintena de parlamentos de otros países para recabar el respaldo internacional.

Unas palabras que han provocado un reguero de opiniones y que han sido muy comentadas en las tertulias de radio y televisión. Por ejemplo, en Ya son las ocho, donde la periodista María Jamardo no se tomó muy bien esas palabras del líder ucraniano, e incluso aseguro que le parecieron "mal".

En su argumentación, explicó: "Ni el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Ni el que bombardeaba era malo ni los que eran bombardeados eran tan buenos", señaló. "Una Guerra Civil es un fracaso de un pueblo al completo y esto (refiriéndose a la invasión rusa de Ucrania) no tiene nada que ver con una Guerra Civil", remató.

Unas palabras que han desatado un reguero de comentarios de los espectadores contra Jamardo en las redes sociales, indignados por lo que acababan de escuchar.

Solo un día después, Sonsoles Ónega leyó un comunicado en el que, a demás de pedir perdón, se desmarca de la opinión de Jamardo. "Ayer, en este programa, una colaboradora expresó una opinión personal sobre el bombardeo de Guernica a raíz de las palabras del presidente ucraniano Zelenski. Y quiero decir algo desde aquí. Este es un espacio abierto, donde tienen cabida todos los criterios. A veces pasa, y ayer ocurrió, que esos criterios han resultado ofensivos para las convicciones de nuestros espectadores e incluso injustos con la historia", admitió la presentadora.

"Se hizo un mal uso de la libertad de expresión que T5 garantiza siempre. Esa forma de interpretar la historia no coincide en absoluto con mi forma de pensar ni la del grupo"



Las disculpas en #YaSonLasOcho6A por el comentario lamentable sobre Gernika de María Jamardo ayer martes pic.twitter.com/4Ek6ruION8 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) April 6, 2022

"No pasa nada por pedir disculpas y lo hacemos a quienes se han sentido injuriados, entre los que se puede encontrar este equipo. Se hizo un mal uso de la libertad de expresión, que Telecinco garantiza siempre, y reitero, en nombre de esta empresa, que es mi casa, que esa forma de interpretar la historia más dolorosa de España no coincide en absoluto con nuestra forma de pensar y, desde luego, no con la mía", concluyó, tajante, Ónega.